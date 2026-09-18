Tráiler arrolla y mata a peatón en la carretera 57

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Un hombre de aproximadamente 50 años murió tras ser atropellado por un tráiler sobre la carretera 57, en los carriles con dirección al norte.

El accidente ocurrió después de las 20:00 horas, cuando la víctima intentaba cruzar la vialidad a la altura de la gasolinera El Avión y la entrada a Valle de la Palma.

El hombre fue embestido por la unidad de carga que circulaba con dirección a Matehuala. Paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas acudieron al lugar, pero al revisarlo confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Elementos de la Guardia Civil Municipal de Soledad acordonaron la zona como primeros respondientes y resguardaron el cuerpo.

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Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado comenzaron las diligencias y realizaron el levantamiento del cuerpo para los trámites legales correspondientes.