Sheinbaum celebra acuerdo entre Estados Unidos e Irán

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Al afirmar que "es una buena noticia para el mundo", la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó este lunes el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto bélico.

Impacto del acuerdo Estados Unidos-Irán en el precio del petróleo

La jefa del Ejecutivo federal aseguró que con la baja en el precio del barril de petróleo a nivel mundial con este acuerdo se ayudará a que se restablezcan los ingresos federales.

"Pues qué bueno, esperemos que se firme realmente este acuerdo. Es esta semana. Siempre que se construye paz en el mundo lo celebramos. Y el petróleo está hoy a 80 pesos más o menos, llegó a estar a más de 100, 80 dólares, perdón, 80 dólares el barril. Llego a estar a más de 100. Entonces, ayuda porque en este momento estamos incentivando el precio o más bien apoyando, subsidiando el precio de la gasolina y el diésel al no cobrar el IEPS o una parte del IEPS.

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"Entonces, pues va a ayudar a que se restablezcan los ingresos federales y es una buena noticia para el mundo", dijo.

"¿Será un respiro para la economía desde los países hasta la economía personal?", se le preguntó.

"Hay países que ya no solo era un problema de precio alto o del petróleo, sino de acceso de abasto. Entonces, al abrirse el estrecho de Ormuz, pues nuevamente hay la posibilidad de acceder al petróleo, principalmente para los países asiáticos y también para Europa", respondió.

Sheinbaum y la renegociación del T-MEC

Ante renegociación del T-MEC, Sheinbaum no descarta llamada con Trump para abordar el tema

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que, en medio de las renegociaciones por el T-MEC, no descarta sostener una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para abordar el tema.

La mandataria federal expresó que "si es necesario sí, si es necesario por supuesto (...) A los tres países nos conviene el Tratado. El primer Tratado tenía sus problemas para Estados Unidos, este segundo fue firmado por el propio presidente Trump".

En ese sentido, reconoció que actualmente existe una serie de condicionantes distintas al primer Tratado, "pero nosotros tenemos una buena posición respecto al mundo entero".

Sobre los aranceles que contempla Estados Unidos para el acero, aluminio y vehículos, la mandataria precisó que "ahí es donde nosotros estamos trabajando para que por lo menos estos aranceles disminuyan de manera importante y continúe el Tratado comercial".