Laura Itzel Castillo será titular Secretaría de las Mujeres
Tras casi dos meses de la salida de Citlalli Hernández, se confirma la designación
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que, Laura Itzel Castillo será la nueva titular de la Secretaría de las Mujeres, pero una vez que concluya su cargo como presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República.
A un día de cumplir dos meses de que Citlalli Hernández dejara la titularidad, la Mandataria federal anunció a la nueva secretaria de la Mujeres.
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