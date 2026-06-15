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Nacional

Hallan restos de mujer dentro de hielera en Reynosa

La víctima no ha sido identificada; sus restos fueron localizados en un vehículo cerca del Canal Rodhe

Por El Universal

Junio 15, 2026 08:34 a.m.
A
Hallan restos de mujer dentro de hielera en Reynosa
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      REYNOSA, Tamps.- El cuerpo sin vida de una mujer fue encontrado dentro de una hielera sobre el Canal Rodhe a espaldas de la colonia Riveras del Carmen en Reynosa, Tamaulipas.

      En el lugar, elementos de seguridad detectaron un auto Nissan Altima y en su interior, una hielera de unicel. Para su sorpresa, la hielera contenía los restos humanos que incluso, estaban cubiertos con hielo.

      De inmediato se acordonó el área a fin de que las autoridades comenzaran las investigaciones correspondientes. Se informó que los restos encontrados corresponden a una mujer de cabello negro con trenzas y piel aperlada.

      Se encontraron además una prenda de vestir roja con cuadros negros y hasta el momento, no se ha determinado la identidad de la víctima. Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la práctica de los estudios correspondientes y en espera de su identificación.

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