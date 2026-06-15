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Revisarán gimnasios de la capital por quejas de usuarios

Protección Civil Municipal inspeccionará inmuebles, medidas de seguridad y condiciones estructurales de establecimientos

Por El Universal

Junio 15, 2026 08:28 a.m.
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Revisarán gimnasios de la capital por quejas de usuarios
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      La Coordinación Municipal de Protección Civil iniciará un operativo especial de inspección en gimnasios de la capital potosina, luego de recibir quejas de usuarios sobre las condiciones en las que operan algunos establecimientos.

      El titular de la dependencia, Alejandro Polanco Acosta, informó que las revisiones buscarán verificar que los inmuebles cumplan con las medidas de seguridad necesarias para operar con equipo de ejercicio, maquinaria y zonas de carga con pesas.

      "Vamos a hacer un operativo especial para regular los gimnasios. Vamos a revisar todos los gimnasios de la ciudad para que cuenten con la norma", señaló.

      Uno de los principales puntos de revisión será la seguridad estructural de los espacios, especialmente en gimnasios instalados en segundos o terceros pisos, donde se manejan cargas elevadas que podrían no ser compatibles con el diseño original de los inmuebles.

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      "Hemos visto muchas quejas que se han presentado en torno a esto. No cumplen con las medidas de seguridad; luego los vemos en segundos o terceros pisos con pesos extraordinarios que a lo mejor el inmueble no está generado para eso", comentó.

      Polanco Acosta reconoció que actualmente el municipio no cuenta con un padrón actualizado de gimnasios, debido al crecimiento de este giro comercial en distintos puntos de la ciudad.

      "No lo tenemos actualizado. Como todos sabemos que es algo muy de moda, han pululado últimamente, ya se abren gimnasios en cualquier cochera y bueno, se manejan pesos complicados", afirmó.

      Además de revisar el cumplimiento de las medidas de protección civil, el operativo permitirá identificar cuántos gimnasios operan actualmente en la capital y generar un registro formal en coordinación con el área de Comercio.

      "Tenemos que regularlos, esto nos va a servir también para hacer un registro con Comercio, a lo mejor algún padrón, pero sí, son muchísimos", concluyó.

      Las inspecciones comenzarán en las próximas semanas y estarán enfocadas en la seguridad de los inmuebles, las condiciones de operación y el cumplimiento de la normativa vigente.

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