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España, Bélgica y Uruguay debutan este lunes en el Mundial

La jornada 1 continúa con cuatro partidos que solo podrán verse por ViX Premium en México

Por El Universal

Junio 15, 2026 08:40 a.m.
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España, Bélgica y Uruguay debutan este lunes en el Mundial
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      La primera semana del Mundial 2026 llegó a su fin y la actividad se reanudará este lunes, aún con los partidos correspondientes a la jornada 1 de la fase de grupos.

      En esta ocasión, les toca a países como España, Bélgica y Uruguay debutar en el torneo de naciones más importante.

      Sin embargo, uno de los partidos destacados, por el morbo que genera la situación política que envuelve al encuentro, es el choque entre Irán y Nueva Zelanda, en Los Ángeles, Estados Unidos.

      Desafortunadamente para los aficionados en México, ninguno de los partidos será transmitido por televisión abierta; sin embargo, a continuación, te presentamos los detalles para que sepas a qué hora y dónde ver en vivo cada uno de los partidos.

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      ¿Cuándo y dónde ver en vivo España vs Cabo Verde?

      -Hora: 10:00 horas

      -Estadio: estadio Atlanta, Estados Unidos

      -Transmisión: ViX Premium

      ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO Bélgica vs Egipto?

      -Hora: 13:00 horas

      -Estadio: estadio Seattle, Estados Unidos

      -Transmisión: ViX Premium

      ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO Arabia Saudita vs Uruguay?

      -Hora: 16:00 horas

      -Estadio: estadio Miami, Estados Unidos

      -Transmisión: ViX Premium

      ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO Irán vs Nueva Zelanda?

      -Hora: 19:00 horas

      -Estadio: estadio Los Ángeles, Estados Unidos

      -Transmisión: ViX Premium

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