SSPC mantiene cierre vial en bulevar Jacobo Payán

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital informó que este lunes prevalece cierre vial en el Bulevar Jacobo Payán (antes Río Españita).

La zona se encuentra señalizada, por lo que se recomienda evitar ingresar para no causar daños o descompostura a tu vehículo.

"Utiliza vías alternas y atiende indicaciones de oficiales", recomendó la corporación.

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