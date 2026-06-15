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Seguridad

SSPC mantiene cierre vial en bulevar Jacobo Payán

La zona está señalizada y pide a los conductores respetar las indicaciones oficiales

Por Redacción

Junio 15, 2026 09:48 a.m.
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SSPC mantiene cierre vial en bulevar Jacobo Payán
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      Desarrollado por SACS IA

      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital informó que este lunes prevalece cierre vial en el Bulevar Jacobo Payán (antes Río Españita).

      La zona se encuentra señalizada, por lo que se recomienda evitar ingresar para no causar daños o descompostura a tu vehículo.

      "Utiliza vías alternas y atiende indicaciones de oficiales", recomendó la corporación.

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