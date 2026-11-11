Abandonan a adulto mayor frente a clínica del IMSS en Ecatepec

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ECATEPEC, Méx., noviembre 10 (EL UNIVERSAL).- Personas desconocidas abandonaron a un adulto mayor de 67 años procedente de Estados Unidos afuera de la Clínica 196 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la avenida Central, en el municipio de Ecatepec.

El hombre, con problemas de salud, recibió resguardo de elementos de la Policía Municipal, quienes lo trasladaron a un hospital para su atención médica.

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Próspero Infante Gutiérrez, quien llegó de Carolina del Norte y con problemas de movilidad, relató que dos personas lo llevaron en avión desde Estados Unidos hasta un domicilio en el Estado de México.A la medianoche lo dejaron afuera del inmueble y se fueron. Relató que posiblemente cuenta con parientes en Tamaulipas.Oficiales del Sector 20 recibieron una llamada de auxilio que alertó sobre la presencia de un hombre en aparente estado de abandono en la colonia San Agustín Segunda Sección.Los oficiales acudieron al lugar y confirmaron la situación.Los elementos solicitaron la intervención de la Célula de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Policía Municipal.Sus integrantes realizaron un rastreo de datos y no localizaron ninguna ficha de búsqueda.El adulto mayor presenta problemas de salud. Cuenta con una sonda e incapacidad parcial o total para mover una o más partes del cuerpo.La Unidad de Atención a Víctimas valoró al hombre y pidió una ambulancia de Protección Civil.Los paramédicos determinaron su traslado al hospital José María Rodríguez para una valoración más completa.Las autoridades reportaron el caso a la Procuraduría del DIF, que envió un equipo multidisciplinario para su atención y seguimiento.La Fiscalía de Género Mexiquense emitirá una ficha de localización de familiares y, en su caso, se coordinará con sus homólogos de Tamaulipas para rastrear alguna red de apoyo del adulto mayor.