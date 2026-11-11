El mundo digital hace más exigente a Adrián Uribe

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Con más de tres décadas de trayectoria artística, Adrián Uribe ha entendido que, para conectar con el público, es necesario adaptarse a los cambios e integrarse al mundo digital y a las redes sociales y, a su vez, ser responsables con lo que se dice.

"Qué bueno que haya más opciones, eso nos hace que todos seamos más exigentes para tratar de mejorar", expresa el actor, tras recibir su medalla por 25 años de carrera por parte de la Asociación Nacional de Actores.

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El actor destaca que la multiplicación de escaparates permite que nuevos talentos encuentren oportunidades para mostrar su trabajo, aunque también representa un desafío para quienes llevan años dentro de la industria, pues deben aprender a adaptarse a las nuevas formas de consumo."Hay que acoplarse a todo lo que está pasando. Hay que renovarse o morir".El humor también ha cambiado y programas como "La hora pico", producción que marcó una etapa importante de su carrera (de 2000 a 2007) y cuyos sketches hoy pueden ser revisados desde una perspectiva distinta."Hay que ajustar la comedia, hay que adaptarse y hay que ir recomponiendo en el camino. Hay cosas que ya hoy por hoy no se pueden hacer, entonces hay que ajustar, sin perder la esencia".Uribe comenta también que los intérpretes no solamente deben pensar en entretener, sino en el impacto que pueden tener sus palabras y comportamientos entre quienes los siguen a través de las nuevas plataformas."Claro que tenemos que asumir esa responsabilidad... Tenemos que saber que somos figuras públicas y que nos sigue mucha gente".El reconocimiento de la ANDA coincide con una etapa de celebración personal y profesional: sus 35 años de carrera que festejará con una presentación en el Auditorio Nacional, un escenario que representa una oportunidad especial para encontrarse con el público que ha seguido su trabajo a lo largo de los años."Es muy grande, más que nervios, es una gran emoción. Es una gran oportunidad en el Auditorio Nacional, en la gran fiesta que va a ser para celebrar mis 35 años de carrera".La entrega de medallas de la Asociación Nacional de Actores reunió a intérpretes de distintas generaciones en el Teatro Jorge Negrete, en una ceremonia dedicada a reconocer la permanencia y las aportaciones de quienes han construido una carrera dentro de la industria artística mexicana.En esta edición, la Medalla de Plata Virginia Fábregas, correspondiente a 25 años de trayectoria, fue entregada a un grupo de artistas entre los que destacaron Adrián Uribe, Ángeles Cruz, Sugey Ábrego, Yolanda Ventura, Alberto Casanova y Carlos Aragón, además de otros 24 profesionales del medio.La asociación otorgó la Medalla de Oro Eduardo Arozamena, que reconoce 50 años de carrera artística, a Lucero Campos y Rossy Aguirre.El actor Alejandro Calva recuerda que anteriormente las entregas de medallas tenían un carácter más protocolario y formal, mientras que ahora percibe un ambiente distinto."Ahora se ha vuelto como una celebración. Venimos a celebrar compañeros y a dar una medalla".Para Calva, esta transformación no solamente se refleja en el ambiente de las ceremonias, sino también en la intención de la asociación de actualizar sus formas de relacionarse con los actores y reconocer sus trayectorias."Creo que la ANDA se está renovando, reconociendo y es una buena señal", expresa.