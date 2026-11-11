FGR desmantela centro clandestino de drogas en Zitácuaro

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Fuerzas federales desmantelaron un predio utilizado como centro clandestino de procesamiento de drogas sintéticas en el municipio de Zitácuaro, Michoacán, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Cárteles Unidos se disputan el control territorial.

En conjunto con efectivos del Ejército y Guardia Nacional, personal de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la SSPC desplegaron un operativo por delito contra la salud en dicho predio, dividido en ocho zonas y en el que se localizaron 119 contenedores con precursores químicos.

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Así como 61 objetos para la elaboración de drogas sintéticas, y 19 muestras representativas.Los objetos y sustancias localizadas fueron destruidas por personal del Ejército, en tanto lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, para continuar con lo que a derecho corresponda, informó la Fiscalía General de la República.