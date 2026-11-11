FGR desmantela centro clandestino de drogas en Zitácuaro
El operativo conjunto incluyó a Ejército, Guardia Nacional, FGR y SSPC en un predio dividido en ocho zonas.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Fuerzas federales desmantelaron un predio utilizado como centro clandestino de procesamiento de drogas sintéticas en el municipio de Zitácuaro, Michoacán, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Cárteles Unidos se disputan el control territorial.
En conjunto con efectivos del Ejército y Guardia Nacional, personal de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la SSPC desplegaron un operativo por delito contra la salud en dicho predio, dividido en ocho zonas y en el que se localizaron 119 contenedores con precursores químicos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Así como 61 objetos para la elaboración de drogas sintéticas, y 19 muestras representativas.
Los objetos y sustancias localizadas fueron destruidas por personal del Ejército, en tanto lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, para continuar con lo que a derecho corresponda, informó la Fiscalía General de la República.
no te pierdas estas noticias
FGR desmantela centro clandestino de drogas en Zitácuaro
El Universal
El operativo conjunto incluyó a Ejército, Guardia Nacional, FGR y SSPC en un predio dividido en ocho zonas.
Sheinbaum niega salida de Guadalupe Taddei de México
El Universal
Sheinbaum también negó que el empresario José Alfredo Hernández haya salido del país.
Capturan en Tijuana a "Beto Leyva", buscado en Estados Unidos
EFE
Autoridades federales lo ubican en el círculo cercano de los hermanos Arzate