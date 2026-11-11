logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Una nueva historia comienza para Isabella

Fotogalería

Una nueva historia comienza para Isabella

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

FGR desmantela centro clandestino de drogas en Zitácuaro

El operativo conjunto incluyó a Ejército, Guardia Nacional, FGR y SSPC en un predio dividido en ocho zonas.

Por El Universal

Noviembre 11, 2026 12:28 p.m.
A
FGR desmantela centro clandestino de drogas en Zitácuaro
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Fuerzas federales desmantelaron un predio utilizado como centro clandestino de procesamiento de drogas sintéticas en el municipio de Zitácuaro, Michoacán, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Cárteles Unidos se disputan el control territorial.


      En conjunto con efectivos del Ejército y Guardia Nacional, personal de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la SSPC desplegaron un operativo por delito contra la salud en dicho predio, dividido en ocho zonas y en el que se localizaron 119 contenedores con precursores químicos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Así como 61 objetos para la elaboración de drogas sintéticas, y 19 muestras representativas.
      Los objetos y sustancias localizadas fueron destruidas por personal del Ejército, en tanto lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, para continuar con lo que a derecho corresponda, informó la Fiscalía General de la República.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      FGR desmantela centro clandestino de drogas en Zitácuaro
      FGR desmantela centro clandestino de drogas en Zitácuaro

      FGR desmantela centro clandestino de drogas en Zitácuaro

      SLP

      El Universal

      El operativo conjunto incluyó a Ejército, Guardia Nacional, FGR y SSPC en un predio dividido en ocho zonas.

      Sheinbaum niega salida de Guadalupe Taddei de México
      Sheinbaum niega salida de Guadalupe Taddei de México

      Sheinbaum niega salida de Guadalupe Taddei de México

      SLP

      El Universal

      Sheinbaum también negó que el empresario José Alfredo Hernández haya salido del país.

      Capturan en Tijuana a "Beto Leyva", buscado en Estados Unidos
      Capturan en Tijuana a "Beto Leyva", buscado en Estados Unidos

      Capturan en Tijuana a "Beto Leyva", buscado en Estados Unidos

      SLP

      EFE

      Autoridades federales lo ubican en el círculo cercano de los hermanos Arzate

      Sheinbaum dice desconocer el paradero de Taddei
      Sheinbaum dice desconocer el paradero de Taddei

      Sheinbaum dice desconocer el paradero de Taddei

      SLP

      Pulso Online

      La presidenta afirmó que Migración no puede divulgar los registros de la exfuncionaria electoral