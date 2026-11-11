Jeremy Latcham asume como nuevo presidente de DC Studios

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DC Studios anunció una importante reestructuración en su dirección corporativa tras confirmarse la salida de James Gunn y Peter Safran como codirectores generales de la compañía.

Para encabezar esta nueva etapa, la empresa designó al productor estadounidense Jeremy Latcham como nuevo presidente y director creativo a partir del 1 de diciembre.

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Latcham, quien cuenta con un extenso recorrido en la industria del entretenimiento y el cine de superhéroes, asume el cargo con el objetivo de consolidar la estabilidad creativa del universo cinematográfico de la marca.Jeremy Latcham inició su carrera ejecutiva en la industria cinematográfica en 2004 al incorporarse a Marvel Studios, empresa en la que ocupó la vicepresidencia de producción y desarrollo.De acuerdo con el registro especializado del sitio de bases de datos cinematográficas Internet Movie Database (IMDb), el ejecutivo participó de manera activa en la producción de títulos taquilleros como: "Iron Man", "The Avengers: Los Vengadores", "Guardianes de la Galaxia", "Vengadores: La era de Ultrón" y "Spider-Man: De regreso a casa". Posteriormente, en 2017, Latcham fundó su propia firma productora independiente, bajo la cual desarrolló proyectos de gran formato como "Malos tiempos en El Royale" y la adaptación fantástica "Calabozos y Dragones: Honor entre ladrones".El nombramiento de Jeremy Latcham genera expectativas respecto al rumbo estratégico que tomarán las producciones en desarrollo y si se mantendrá la visión iniciada por sus antecesores.Tras anunciarse su designación, el nuevo presidente expresó mediante un comunicado corporativo que la "oportunidad de llevar a la pantalla el increíble elenco de personajes de DC de una forma que entusiasme a los fans de toda la vida, al tiempo que se presentan sus historias atemporales a la próxima generación, es una enorme responsabilidad que no me tomo a la ligera".La primera prueba de esta transición creativa será la cinta "Man of Tomorrow", proyecto que mantiene a James Gunn en la dirección y que marcará el inicio de la gestión de Latcham.