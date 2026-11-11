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Sheinbaum niega salida de Guadalupe Taddei de México

Sheinbaum también negó que el empresario José Alfredo Hernández haya salido del país.

Por El Universal

Noviembre 11, 2026 12:19 p.m.
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Sheinbaum niega salida de Guadalupe Taddei de México
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      CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 11 (EL UNIVERSAL).- En medio del escándalo de corrupción de la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y del empresario José Alfredo Hernández Casillas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo repitió que no tiene información de que haya salido del país.


      En su conferencia mañanera de este miércoles 11 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo refirió que la información migratoria no puede hacerse pública.

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      "Es información que tiene el Instituto Nacional de Migración, pero no tenemos ningún conocimiento de que ella haya salido del país ni mucho menos. Lo que pasa es que ellos me contestan que ´es información que no se puede hacer pública por ser un asunto personal, privado´", expresó.
      "Pero no tenemos ninguna información, lo puedo decir, de que ella ya haya salido del país ni tampoco el empresario", dijo.
      La titular del Ejecutivo federal insistió en que debe fortalecerse Talleres Gráficos y la propuesta podría presentarse mañana o la próxima semana.

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