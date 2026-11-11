Manejan cifras sobre defunciones de forma incorrecta: RGC
No todas las muertes son a consecuencia de delincuencia, señaló
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Las diferencias de datos sobre homicidios en San Luis Potosí, expuestos por el Inegi y el SESNSP, son incorrectas porque no toda muerte violenta se tipifica como dolosa, atajó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
El mandatario estatal señaló que toda la incidencia delictiva en la entidad, es documentada por las Fiscalías Generales del Estado (FGE) y de la República (FGR), y posteriormente al SESNSP.
En entrevista, declaró que las muertes suscitadas en hechos de tránsito se extienden por una trazabilidad que suele iniciar y concluir en los hospitales, para luego proceder con el registro administrativo.
"Todo eso no quiere decir que hayan muerto por consecuencia de delincuencia, sino que son decesos de otro tipo, de otra índole totalmente distintos a uno de violencia, por eso es que los datos son incorrectos los que se están manejando", externó.
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Explicó que si todas las defunciones registradas en los hospitales se incorporarán al sistema federalizado, el estado obtendría una estadística muy alta relacionada con homicidios.
La diferencia entre las cifras de homicidios dolosos en San Luis Potosí ofrecidas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) alcanzó en 2025 su punto más alto en 14 años, con una diferencia de 82.1 por ciento entre lo reportado por ambas dependencias.
Crece la brecha en los conteos de homicidios
Disparidad entre cifras de asesinatos del SNSP y del Inegi ocurridos en 2025 llega a 82.1%; es la más alta en 14 años
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