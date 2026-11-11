Capturan en Tijuana a "Beto Leyva", buscado en Estados Unidos

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Agentes federales detuvieron en Tijuana, Baja California, a José Alberto "N", alias "Beto Leyva", quien tiene una orden de arresto vigente en Estados Unidos por no comparecer ante la justicia federal de ese país, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El titular de la dependencia, Omar García Harfuch, ubicó al detenido en el círculo cercano de René y Alfonso Arzate García, señalados como líderes de una facción del Cártel de Sinaloa con presencia en Baja California, Sinaloa y Durango. Fuentes de seguridad citadas por EFE identificaron al hombre como José Alberto Leyva Acosta.

Según las investigaciones citadas por la SSPC, Leyva Acosta habría coordinado el tráfico de personas de Tijuana hacia California. Las autoridades también lo relacionan con secuestros de migrantes por cuya liberación se exigían pagos a sus familiares en Estados Unidos, así como con negocios presuntamente utilizados para lavar dinero.

Por qué lo buscaban en Estados Unidos

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La Patrulla Fronteriza estadounidense lo detuvo en California en 2007 por el presunto ingreso irregular de personas a ese país, según informó EFE. La orden de arresto vigente fue emitida por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos por su incomparecencia en el proceso federal.

La SSPC informó que la captura se concretó tras un intercambio de información con Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), una agencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En el operativo participaron la SSPC, la Defensa, la Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República.