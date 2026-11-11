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Migración y necesidad de empleo, principales causas de la deserción escolar

No obstante, Ramírez Díaz aseguró que la cifra se mantiene en niveles bajos en la capital

Por Rolando Morales

Noviembre 11, 2026 01:03 p.m.
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Migración y necesidad de empleo, principales causas de la deserción escolar
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      La migración de las familias y la necesidad de incorporarse al mercado laboral son las principales causas de deserción escolar en los planteles municipales, particularmente en las comunidades rurales y en el nivel medio superior, reconoció el titular de la Dirección de Educación Municipal del ayuntamiento capitalino, Joel Ramírez Díaz.

      No obstante, aseguró que el abandono escolar se mantiene en niveles bajos dentro del sistema educativo del Ayuntamiento.

      El funcionario explicó que en las preparatorias municipales es donde se presenta una mayor incidencia de deserción, principalmente porque algunos jóvenes optan por buscar oportunidades de empleo y comenzar a trabajar, ante la necesidad de contribuir económicamente en sus hogares.

      Sin embargo, sostuvo que los porcentajes se encuentran por debajo de los registrados en el sistema educativo nacional.

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      En contraste, señaló que las escuelas primarias ubicadas en comunidades rurales han registrado un incremento de matrícula de entre dos y tres por ciento en algunos planteles, además de una continuidad en los estudios de los alumnos en los distintos grados escolares.

      En estos casos, identificó la migración de las familias como el principal factor que puede provocar que niñas y niños interrumpan su formación académica.

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      Ramírez Díaz destacó que los centros de educación preescolar municipales también mantienen una demanda importante, debido a que se encuentran principalmente en zonas populares y de alta marginación, donde ofrecen educación gratuita.

      Incluso, reconoció que existen planteles que ya no cuentan con capacidad suficiente para atender a todos los menores que buscan ingresar.

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