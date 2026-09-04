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Normalistas bloquean vialidades en Centro Histórico CDMX 24 horas

La protesta afecta la circulación vehicular y el servicio del Trolebús entre Tasqueña y la Central Norte.

Por El Universal

Septiembre 04, 2026 05:19 p.m.
A
Normalistas bloquean vialidades en Centro Histórico CDMX 24 horas
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 4 (EL UNIVERSAL).- A 24 horas de iniciado el bloqueo, estudiantes de la Escuela Normal Rural Carmen Serdán de Puebla mantienen cerrada la circulación en vialidades del Centro Histórico de la Ciudad de México.

      Impacto en la comunidad

      Las manifestantes señalaron que permanecerán en el lugar hasta obtener una respuesta favorable a sus demandas. Pese a las inclemencias del tiempo, las estudiantes continúan con la protesta, apoyadas por varios autobuses y casas de campaña instaladas en la zona.

      Suspensión del servicio de transporte

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      La movilización ha afectado severamente la circulación vehicular en el primer cuadro de la ciudad. Además, permanece suspendido el servicio del Trolebús en el tramo que corre de Tasqueña a la Central Camionera del Norte.

      Hasta el momento, las normalistas mantienen su postura de permanecer en el sitio en espera de una respuesta de las autoridades.

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