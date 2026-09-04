logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Acuerdo petrolero entre Venezuela-EU y lo destacado de la semana

Fotogalería

Acuerdo petrolero entre Venezuela-EU y lo destacado de la semana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Rick Harrison hospitalizado tras cirugía de bypass cardíaco

La familia Harrison permanece unida y agradece la atención médica recibida en el hospital.

Por El Universal

Septiembre 04, 2026 05:16 p.m.
A
Rick Harrison hospitalizado tras cirugía de bypass cardíaco
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Rick Harrison, estrella del programa "Pawn Stars", se encuentra hospitalizado y en recuperación luego de someterse a una cirugía de bypass de emergencia, informó TMZ.

      Detalles confirmados de la cirugía

      De acuerdo con información proporcionada al medio por un portavoz de la familia Harrison, el procedimiento inicialmente estaba previsto como una intervención rutinaria para colocarle un stent, pero durante la operación los médicos descubrieron un problema de salud de mayor gravedad que hizo necesario realizar una cirugía de bypass.

      La cirugía de bypass cardíaco es un procedimiento quirúrgico que crea una nueva ruta para que la sangre circule hacia el corazón, evitando una arteria coronaria obstruida o bloqueada.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Estado actual y apoyo familiar

      El estado de Rick Harrison es estable y el representante de la familia señaló que el empresario y estrella de televisión se encuentra descansando cómodamente en el hospital, donde espera tener una recuperación completa.

      El portavoz también detalló que Harrison está agradecido con los médicos y el personal del hospital por la atención que ha recibido y que su esposa, Angie, así como el resto de su familia, permanecen a su lado durante este proceso.

      Rick Harrison, de 61 años, alcanzó fama internacional gracias a "Pawn Stars", reality show que sigue las actividades de su familia al frente de Gold & Silver Pawn Shop, una casa de empeño ubicada en Las Vegas, Nevada.

      La serie se estrenó en 2009 y convirtió a Harrison y a su familia en figuras reconocidas de la televisión. En el programa, Rick negocia con clientes que llegan al establecimiento para vender o empeñar objetos de todo tipo, algunos de ellos con un importante valor histórico.

      La familia Harrison también ha enfrentado pérdidas importantes en los últimos años. Richard Benjamin Harrison, conocido como "The Old Man", padre de Rick y uno de los personajes más queridos de "Pawn Stars", murió en 2018 a los 77 años.

      Antes de su actual hospitalización, Rick Harrison había mantenido actividades públicas. Apenas unos meses atrás, en mayo de 2026, estuvo en Washington D.C. para participar en la Cumbre de Pequeñas Empresas en la Casa Blanca, donde incluso recibió elogios del presidente Donald Trump.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Rick Harrison hospitalizado tras cirugía de bypass cardíaco
      Rick Harrison hospitalizado tras cirugía de bypass cardíaco

      Rick Harrison hospitalizado tras cirugía de bypass cardíaco

      SLP

      El Universal

      La familia Harrison permanece unida y agradece la atención médica recibida en el hospital.

      Aitana llena el Palau Sant Jordi al iniciar cuatro conciertos
      Aitana llena el Palau Sant Jordi al iniciar cuatro conciertos

      Aitana llena el Palau Sant Jordi al iniciar cuatro conciertos

      SLP

      EFE

      La cantante presentó casi completo su álbum "Cuarto azul" en un espectáculo que combinó introspección, baile y éxitos de sus anteriores etapas

      Las películas que puedes ver en el cine este fin de semana
      Las películas que puedes ver en el cine este fin de semana

      Las películas que puedes ver en el cine este fin de semana

      SLP

      El Universal

      Huevocartoon abandona sus huevos animados para contar una historia prehistórica mexicana.

      Mario Filio, voz de Goofy en México: revela detalles del doblaje
      Mario Filio, voz de Goofy en México: revela detalles del doblaje

      Mario Filio, voz de Goofy en México: revela detalles del doblaje

      SLP

      El Universal

      El actor mexicano estrena voz en la cinta animada nacional Gungo y prepara proyectos Marvel.