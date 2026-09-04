Rick Harrison hospitalizado tras cirugía de bypass cardíaco

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Rick Harrison, estrella del programa "Pawn Stars", se encuentra hospitalizado y en recuperación luego de someterse a una cirugía de bypass de emergencia, informó TMZ.

Detalles confirmados de la cirugía

De acuerdo con información proporcionada al medio por un portavoz de la familia Harrison, el procedimiento inicialmente estaba previsto como una intervención rutinaria para colocarle un stent, pero durante la operación los médicos descubrieron un problema de salud de mayor gravedad que hizo necesario realizar una cirugía de bypass.

La cirugía de bypass cardíaco es un procedimiento quirúrgico que crea una nueva ruta para que la sangre circule hacia el corazón, evitando una arteria coronaria obstruida o bloqueada.

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Estado actual y apoyo familiar

El estado de Rick Harrison es estable y el representante de la familia señaló que el empresario y estrella de televisión se encuentra descansando cómodamente en el hospital, donde espera tener una recuperación completa.

El portavoz también detalló que Harrison está agradecido con los médicos y el personal del hospital por la atención que ha recibido y que su esposa, Angie, así como el resto de su familia, permanecen a su lado durante este proceso.

Rick Harrison, de 61 años, alcanzó fama internacional gracias a "Pawn Stars", reality show que sigue las actividades de su familia al frente de Gold & Silver Pawn Shop, una casa de empeño ubicada en Las Vegas, Nevada.

La serie se estrenó en 2009 y convirtió a Harrison y a su familia en figuras reconocidas de la televisión. En el programa, Rick negocia con clientes que llegan al establecimiento para vender o empeñar objetos de todo tipo, algunos de ellos con un importante valor histórico.

La familia Harrison también ha enfrentado pérdidas importantes en los últimos años. Richard Benjamin Harrison, conocido como "The Old Man", padre de Rick y uno de los personajes más queridos de "Pawn Stars", murió en 2018 a los 77 años.

Antes de su actual hospitalización, Rick Harrison había mantenido actividades públicas. Apenas unos meses atrás, en mayo de 2026, estuvo en Washington D.C. para participar en la Cumbre de Pequeñas Empresas en la Casa Blanca, donde incluso recibió elogios del presidente Donald Trump.