Detienen a funcionario y 65 falsos policías en Guerrero
El Gabinete de Seguridad destacó que estas acciones fortalecen la lucha contra la extorsión e impunidad.
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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 4 (EL UNIVERSAL).- Al menos 66 personas que no acreditaron su calidad de policías, entre ellas Simitrio "N", director de Movilidad y Transporte de Tlapa de Comonfort, fueron aprehendidas por elementos del Ejército y la Guardia Nacional, en conjunto con agentes de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero.
Acciones de la autoridad
Lo anterior durante la ejecución de cateos en los municipios de Tlapa de Comonfort, Chilapa de Álvarez y Atlixtac, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, reportó este viernes el Gabinete de Seguridad.
Detalles confirmados
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En un mensaje en redes sociales, el Gabinete de Seguridad de México informó que en las acciones se aseguraron 284 armas de fuego, 44 teléfonos celulares y 4 vehículos oficiales.
"Con estas detenciones el Gabinete de Seguridad fortalece las labores de inteligencia e investigación para combatir la extorsión e impunidad y proteger a la población", destacó.
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