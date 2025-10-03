Afectó comicios el uso de acordeones: misión

CIUDAD DE MÉXICO.- La misión internacional para la observación de la elección del Poder Judicial concluyó que la presencia de acordeones, la falta de tiempo en la organización y fallas en los comités de elección de candidaturas fueron algunos factores que afectaron el proceso de votación.

En la presentación del informa final, acompañados por autoridades del INE, expusieron las conclusiones y principales hallazgos de su misión, en las que se reconoció la labor del instituto pese a la falta de tiempo y recursos.

Máximo Zaldívar, director regional para América Latina y el Caribe de la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales (IFES), dijo que el INE realizó innovaciones como en la adecuación del marco geográfico y el diseño de las boletas, que tuvo que ser nuevo.

“El equipo de la misión recibimos expresiones de preocupación debido a que este elemento podría afectar el carácter de independencia partidaria planteado para este proceso electoral, el cual, a su vez, podría tener implicaciones en la pérdida de independencia o dar paso más que nada a interpretaciones vinculadas con la aceptación de las candidaturas que emanaron del Poder Ejecutivo”, expuso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Mencionó “la fragilidad en los comités de evaluación de los candidatos, dado que algunos no pudieron terminar su proceso y se trasladó al Senado, que tampoco era el órgano óptimo, idóneo para retomarlo. La misión tuvo oportunidad de reunirnos con varios miembros de los comités de postulación durante la tardía revisión de las elecciones”, señaló.