Agencias de EU analizan alegatos contra López Beltrán, dice NYT

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Dos agencias de seguridad de Estados Unidos "analizan los alegatos" sobre los supuestos vínculos de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, con el crimen organizado y el contrabando de combustible, pero no han iniciado investigaciones formales, reconocieron cinco personas con conocimiento directo de las indagaciones de las agencias, quienes hablaron con The New York Times bajo condición de anonimato.

The New York Times publica este martes un artículo firmado por Paulina Villegas, Emiliano Rodríguez Mega, Jack Nicas y Steve Fisher que retoma señalamientos publicados previamente por El Universal, Latinus, TV Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) contra López Beltrán.

El texto asegura que el hijo del expresidente mexicano "se ha sumado a la lista de figuras que, según los críticos, podrían terminar perjudicando al movimiento de izquierda que fundó su padre, así como a la presidenta que lo sucedió".

Alega, en ese sentido, que "los críticos y los políticos de la oposición" lo han acusado de usar su influencia para desviar contratos hacia su círculo más cercano, y ahonda en que "investigaciones de algunos medios de comunicación y documentos filtrados" han vinculado a sus colaboradores cercanos con esos negocios. También dice que "aparecieron referencias a López Beltrán en los expedientes de la Fiscalía General de México relacionados con una gigantesca trama de contrabando de combustible".

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No obstante, el propio artículo reconoce que "López Beltrán no ha sido imputado formalmente de ningún delito, pero se le ha señalado públicamente en repetidas ocasiones de corrupción".

Parte del artículo se basa en señalar que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo "enfrenta preguntas que podrían definir su presidencia y poner a prueba el legado de su partido, debido a acusaciones de corrupción, viajes de lujo y vínculos con los cárteles contra figuras destacadas de su partido".

En ese sentido, retoma parte de los textos publicados por medios que, junto con actores de oposición, han difundido la versión de que Andrés Manuel López Obrador aún tiene peso en las decisiones desde Palacio Nacional, al tiempo que señalan una supuesta relación de liderazgos de Morena con el crimen organizado.

En ese sentido, The New York Times retoma cómo el propio López Beltrán reveló meses atrás que Estados Unidos le había revocado la visa, "al igual que ha hecho con otros políticos mexicanos que enfrentan cuestionamientos de corrupción". Apunta que "las autoridades estadounidenses se han negado a comentar sobre la revocación de la visa", pero omite que en junio de 2025 la Embajada de Estados Unidos en México desmintió una lista pública que circulaba con nombres de políticos mexicanos supuestamente vinculados con el narcotráfico.

López Beltrán ha negado las acusaciones en su contra. En respuesta a la revocación de su visa, publicó una carta dirigida al Presidente Donald Trump, en la que calificó la decisión de "una burda y perversa canallada" que busca castigar a Morena, su partido, por negarse a someterse a los "afanes autoritarios, facciosos" de Washington.

The New York Times revela, en ese sentido, que López Beltrán también se ha puesto en contacto con funcionarios de las fuerzas del orden de Estados Unidos a través de intermediarios en múltiples ocasiones este año, pero ambas partes no han mantenido conversaciones formales, según dijeron al diario neoyorquino tres personas familiarizadas con las gestiones.

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Parte de la información que retoma el Times es la publicada por El Universal en relación con las fotos que mostraban a López Beltrán cenando "en un restaurante de lujo con altos ejecutivos empresariales y un exasesor de alto rango de su padre". A partir de esas imágenes, la prensa mexicana reprodujo conversaciones que no fueron verificadas.

También retomó los reportes sobre la relación de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador con el empresario Jorge Amílcar Olán. Entre ellos están las investigaciones de Latinus, que desde 2023 y 2024 difundió audios atribuidos a Olán en los que éste hablaba de contratos públicos, del suministro de balasto para el Tren Maya y de su cercanía con Gonzalo y Andrés Manuel López Beltrán.

El diario estadounidense también se apoyó en las publicaciones de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que documentó, por ejemplo, la expansión de la red empresarial de Olán hacia Estados Unidos. A estos trabajos se sumó, apenas un día antes de la publicación del Times, lo hecho por Azteca Noticias, cuyo reportero Irving Pineda localizó a Amílcar Olán en Lugano, Suiza, donde documentó su residencia y trató de entrevistarlo.