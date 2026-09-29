Santos Quevedo asume como vocal ejecutiva del INE-SLP

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Con el proceso electoral federal 2026-2027 ya en marcha, el Instituto Nacional Electoral (INE) dejó definida la conducción de su Junta Local en San Luis Potosí, pues Patricia Santos Quevedo asumió este martes como vocal ejecutiva, después de poco más de cuatro meses como encargada de despacho.

La designación se concretó en vísperas de la instalación de los 32 Consejos Locales del INE, prevista para este 30 de septiembre. Santos Quevedo recibió la titularidad definitiva después de que en marzo Pablo Sergio Aispuro Cárdenas dejara la delegación por una reasignación y, posteriormente, Liliana Díaz de León Zapata saliera del cargo para asumir la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto a nivel nacional.

Desde el 16 de mayo, Santos Quevedo había quedado al frente de la Junta Local de manera provisional. Durante ese periodo participó en los trabajos preparatorios para las elecciones de 2027, entre ellos la coordinación con autoridades estatales y educativas para la instalación y accesibilidad de casillas.

Este martes, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, le tomó protesta de ley.

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