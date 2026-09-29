Dan hasta 105 años a secuestradores; operaban en Edomex

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 29 (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencia condenatoria de hasta 105 años de prisión para Javier "N" y Esteban "N", integrantes de una banda dedicada al secuestro con operación en los municipios de Tepetlaoxtoc, Nezahualcóyotl, Ixtapaluca y Los Reyes la Paz, Estado de México, entre 2010 y 2012.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con la FGR, el Ministerio Público Federal, de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), aportó las pruebas suficientes para que un juez federal dictara 105 años de cárcel para Javier "N" por el delito de secuestro en agravio de cuatro víctimas y multa de 392 mil 609 pesos; mientras que para Esteban "N", pena de 25 años de prisión por el mismo ilícito, pero en agravio de una víctima y multa de 118 mil 160 pesos.

A ambos se les impuso la reparación del daño a las víctimas, precisó la FGR en un comunicado.

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Detalles confirmados

De la investigación realizada por la FGR, se desprende que ambos sujetos se dedicaban a secuestrar víctimas en la zona oriente del Estado de México, exigiendo grandes cantidades de dinero por su liberación.

Entre 2010 y 2012, los sentenciados interceptaban a sus víctimas violentamente con armas de fuego, las trasladaban a casas de seguridad donde las mantenían en cautiverio mientras exigían recompensa por su liberación, según la indagatoria.

Por estos hechos, en enero de 2014, al acreditarse su participación en el secuestro de por lo menos cuatro víctimas, el Ministerio Público Federal ejerció acción penal en su contra.

Posteriormente, y tras diversos procedimientos, un juez federal dictó las sentencias de prisión referidas para los dos sujetos, quienes quedaron recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 14 "CPS Durango", en Gómez Palacio.