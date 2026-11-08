Citlalli Hernández reconoce lucha de Sasha Sokol contra Luis de Llano

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Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones y Alianzas del partido Morena, se pronunció sobre el caso de Sasha Sokol, quien fue víctima de daño moral por parte de Luis de Llano y actualmente enfrenta una disputa legal debido al incumplimiento de los mandatos judiciales por parte del productor.

Mediante una publicación de X, la exsecretaria de las Mujeres reconoció la lucha de Sasha Sokol, exintegrante del grupo musical Timbiriche, para exigir justicia por la situación que vivió con Luis de Llano; en el escrito, Hernández Mora señala que el productor musical "no puede esconderse detrás de tecnicismos legales para evitar reconocer el abuso que cometió desde una posición de poder" y que una disculpa que no reconoce el daño causado no es una disculpa.

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"¡Basta de ´romantizar´ la pederastia! ¡Basta de justificar el abuso sexual infantil diciendo que eran "otros tiempos"!", escribió.También pidió y expresó su respeto y solidaridad para Sasha y para todas las víctimas, y llamó a no permitir que la injusticia dure más tiempo.El pronunciamiento de la primera titular de la Secretaría de las Mujeres se emitió luego de la nueva controversia que desató un video difundido por de Llano con el que pretendía cumplir con la sentencia que le impuso las autoridades de la Ciudad de México y que fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).No obstante, dicha disculpa fue rechazada categóricamente por la cantante y su equipo legal, al señalar que se modificó de forma unilateral el texto previamente aprobado por la jueza del caso.La artista explicó que Luis de Llano tiene prohibido volver a mencionarla públicamente "salvo en los términos exactos de la disculpa ordenada judicialmente" y detalló que en la disculpa que debe ofrecer el productor tiene que reconocer que a los 14 años ella no podía consentir una relación con él y que actuó desde una posición de poder.