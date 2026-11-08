Caen "La Pocha" y su hijo "El Nazi" en Tamaulipas, del CDN
"La Pocha" enfrenta orden de extradición a Estados Unidos por múltiples delitos relacionados con el CDN
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Fiscalía General de la República (FGR) ejecutaron tres órdenes de cateo de manera simultánea en Nuevo Laredo, Tamaulipas y fueron detenidos Gerardo Javier "N", alias "La Pocha", y su hijo, alias "El Nazi", presuntos integrantes del Cártel del Noreste (CDN).
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que Gerardo Javier "N" cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Indicó que de acuerdo con las investigaciones y testimonios recabados, es señalado como presunto responsable de la desaparición de cuerpos de víctimas desde su participación con "Los Zetas", actividad que habría continuado realizando para el Cártel del Noreste.
También se le relaciona con homicidios, secuestros y desapariciones.
En tanto su hijo, alias "El Nazi", es identificado como presunto jefe de una célula de sicarios de "Las Tropas del Infierno", estructura operativa de esta organización criminal.
no te pierdas estas noticias
Caen "La Pocha" y su hijo "El Nazi" en Tamaulipas, del CDN
El Universal
"La Pocha" enfrenta orden de extradición a Estados Unidos por múltiples delitos relacionados con el CDN
Piden "restauración institucional" en INE
El Universal
El Observatorio Electoral Internacional de Copppal advierte sobre corrupción y pérdida de credibilidad en el INE.
Citlalli Hernández reconoce lucha de Sasha Sokol contra Luis de Llano
El Universal
Citlalli Hernández, presidenta de Comisión en Morena, apoya a Sasha Sokol en su demanda por daño moral contra Luis de Llano.