Caen "La Pocha" y su hijo "El Nazi" en Tamaulipas, del CDN

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Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Fiscalía General de la República (FGR) ejecutaron tres órdenes de cateo de manera simultánea en Nuevo Laredo, Tamaulipas y fueron detenidos Gerardo Javier "N", alias "La Pocha", y su hijo, alias "El Nazi", presuntos integrantes del Cártel del Noreste (CDN).

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que Gerardo Javier "N" cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos.

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Indicó que de acuerdo con las investigaciones y testimonios recabados, es señalado como presunto responsable de la desaparición de cuerpos de víctimas desde su participación con "Los Zetas", actividad que habría continuado realizando para el Cártel del Noreste.También se le relaciona con homicidios, secuestros y desapariciones.En tanto su hijo, alias "El Nazi", es identificado como presunto jefe de una célula de sicarios de "Las Tropas del Infierno", estructura operativa de esta organización criminal.