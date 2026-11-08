Piden "restauración institucional" en INE

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(EL UNIVERSAL).- El Observatorio Electoral Internacional de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal) manifestó su profunda preocupación y alarma ante la grave crisis de corrupción e institucionalidad que atraviesa el Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que advirtió que es urgente su restauración institucional.

En este marco, planteó que la Organización de los Estados Americanos (OEA) apoye a las autoridades mexicanas en ese proceso que restablezca la estabilidad institucional del INE y genere condiciones de confianza entre la ciudadanía.

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El director de ese observatorio, Sebastían Hagobian, sostuvo que esta situación no solo lastima gravemente la credibilidad del árbitro electoral, sino que, incluso, pone en inminente riesgo la legitimidad del trascendental proceso electoral programado para el 6 de junio de 2027.Indicó que históricamente, el INE se había consolidado como un órgano electoral ejemplar que generaba plena confianza y certidumbre."Su funcionamiento técnico y civil no solo fue un baluarte en el continente americano, sino un auténtico referente a nivel mundial. El prestigio alcanzado era de tal magnitud que, incluso, múltiples organismos electorales de diversos continentes solicitaban de manera recurrente la asesoría, el acompañamiento y la capacitación del personal del INE para fortalecer sus propios sistemas democráticos", recordó Hagobian.Recordó que el INE fue la pieza fundamental que hizo posible la transición pacífica y la consolidación de la democracia en México. Por ello, indicó, resulta profundamente doloroso constatar cómo se ha destrozado a una institución tan respetada. "Es inadmisible que una gran institución que nació de la lucha ciudadana se haya pervertido por intereses facciosos y redes de corrupción interna que buscaron apoderarse de ella, debilitando su estructura profesional, vulnerando su autonomía y minando la transparencia de su gestión administrativa", advirtió.Dijo que ante la urgencia de rescatar esta institución pilar del civismo mexicano, de la concertación y pluralidad política, la Organización de los Estados Americanos debe coadyuvar en el proceso de restauración institucional.Señaló que la OEA cuenta con la experiencia, el rigor técnico y el prestigio de sus instancias especializadas, tales como la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia (SFD), las cuales han sido históricamente fundamentales en la asistencia técnica, modernización y observación electoral en toda la región."Hacemos un llamado respetuoso pero urgente al secretario general de la OEA, Albert Ramdin, para que, en estrecha coordinación y diálogo constructivo con las diversas fuerzas políticas mexicanas, se acuerden e implementen de inmediato medidas extraordinarias de apoyo internacional enfocadas en el rescate definitivo del órgano electoral."Es imprescindible que el diseño institucional de cara a 2027 se reconstruya mediante el consenso genuino de las fuerzas políticas del país, asegurando la designación de una nueva presidenta del INE que cuente con un perfil intachable, que genere confianza absoluta y brinde certidumbre democrática a todas las fuerzas políticas de México y a la ciudadanía que, siempre expresó una alta confianza en el INE, pero hoy se siente lastimada al presenciar y constatar los altos niveles de corrupción que anidaron durante la presidencia de Guadalupe Taddei".El director del Observatorio Electoral Internacional de la Copppal reiteró la necesidad apremiante de firmar un gran compromiso nacional e internacional para rescatar al INE, "lo que será fundamental para garantizar que el proceso electoral de 2027 cuente con las sólidas garantías de equidad, legalidad, transparencia, certeza e imparcialidad que el pueblo de México y la comunidad interamericana exigen y merecen".