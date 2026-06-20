La cascada de El Santo en todo su esplendor
El departamento tiene instrucciones para realizar recorridos en cascadas y carreteras para prevenir riesgos por lluvias.
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La Dirección de Protección Civil de El Naranjo, en San Luis Potosí, compartió una postal de la cascada de El Salto en todo su esplendor.
"Hermosa la cascada del #Salto así amanecimos el día de hoy. Únicamente para apreciación para todas las personas que visitan este hermoso lugar", señaló.
Informaron que ese departamento tiene instrucciones precisas de realizar recorridos en cascadas, carreteras y parajes para vigilar que la población no se ponga en riesgo ante las lluvias y la crecida de ríos en la Huasteca potosina.
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"Al final del día él está ahí, primero, por un voto popular; y segundo, administra recursos públicos", señaló
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