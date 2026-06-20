La cascada de El Santo en todo su esplendor

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Dirección de Protección Civil de El Naranjo, en San Luis Potosí, compartió una postal de la cascada de El Salto en todo su esplendor.

"Hermosa la cascada del #Salto así amanecimos el día de hoy. Únicamente para apreciación para todas las personas que visitan este hermoso lugar", señaló.

Informaron que ese departamento tiene instrucciones precisas de realizar recorridos en cascadas, carreteras y parajes para vigilar que la población no se ponga en riesgo ante las lluvias y la crecida de ríos en la Huasteca potosina.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí