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Video | Captan riña entre automovilistas en Valles

El incidente involucró a un exinstructor del Pentathlón y terminó con la intervención policial

Por Huasteca Hoy

Junio 20, 2026 04:37 p.m.
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Video | Captan riña entre automovilistas en Valles
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      CIUDAD VALLES.- Una riña entre automovilistas se registró en la Intersección de los Bulevares.

      Los involucrados previamente habían discutido por un incidente, luego participaron en una persecución y finalmente se agarraron a golpes.

      Todo habría empezado en el estacionamiento de la tienda Office Depot, en la colonia Obrera. El conductor de un automóvil Chevrolet Aveo gris, con placas de circulación del Estado de México y razón social "grupocedva", lanzó insultos contra el conductor de un automóvil Nissan March blanco, quien respondió a las agresiones verbales.

      Sin embargo, ninguno descendió de su vehículo y ambos salieron hacia el bulevar México-Laredo. El conductor del Aveo inició una persecución del March con rumbo al norte.

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      Antes de llegar al cruce con el bulevar Lázaro Cárdenas, ambas unidades colisionaron, aunque no se sabe si el coche gris impactó por alcance al blanco o si este último se echó de reversa y golpeó al gris.

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      Enseguida, el conductor del Aveo bajó de su vehículo y golpeó al joven que viajaba como copiloto en el Nissan March.

      El conductor del sedán blanco es exinstructor del Pentathlón Militarizado de Ciudad Valles y descendió de su unidad para encarar al agresor, golpeándolo en varias ocasiones con una barra metálica. Sin embargo, su rival lo derribó y sacó al joven por la ventanilla, propinándole varios golpes.

      Varios transeúntes se acercaron y fue entonces cuando los ánimos se calmaron. Posteriormente llegaron oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

      Los conductores se culpaban mutuamente tanto del choque como de haber iniciado la pelea. Al final, ambos acordaron no presentar cargos y cada quien se hizo responsable de los daños de su vehículo.

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