Reparan daño en acueducto El Realito; hoy iniciaría suministro

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Después que hace unos días el acueducto de la presa El Realito sufrió la novena falla del 2026, la Comisión Estatal del Agua (CEA), informó que, en el transcurso de este jueves operará de forma sustancial el sistema hidráulico.

La institución explicó que la suspensión del servicio se debió a una tormenta eléctrica registrada en el estado de Guanajuato que daño el dispositivo de bombeo, cuyo equipo fue sustituido por la administradora.

Complementó en un comunicado de prensa que, en la actualidad el esquema de abasto suministra 570 litros por segundo hacia un sector especificó de la zona metropolitana de San Luis Potosí, de los mil litros por segundo autorizados.

Es decir, el restablecimiento del servicio será gradual, conforme se estabilice la operación del sistema.

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Recordó que el agua procedente del embalse guanajuatense se trasvasa a los tanques de distribución Hostal, Termal, Tangamanga I, Cordillera y Los Filtros, desde donde se distribuye a colonias de las zonas sur y poniente de la capital potosina.

En junio pasado, Pascual Martínez Sánchez, director general de la CE, reveló que, derivado de las 21 fallas registradas alrededor del 2025 en la presa El Realito, se retuvieron alrededor de 100 millones de pesos a Aquos el Realito S.A. de C.V. por concepto de sanciones económicas.

Explicó que, de acuerdo con lo previsto en el "contrato leonino", las multas son aplicables según el día en que se suscita el desperfecto, consistente en descontar directamente al depósito correspondiente.

Es decir, al momento que la empresa operadora del acueducto presenta la factura, el Gobierno del Estado aplica las multas descontando los montos debido a la suspensión del suministro de agua, especificó.