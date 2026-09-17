¿Septiembre es el mes de los sismos?

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Aunque septiembre concentra el mayor número de sismos registrados en México desde 1900, diciembre encabeza la lista de movimientos de magnitud 6 o superior, de acuerdo con un análisis realizado por Norberto Sánchez Garduño, responsable de Protección Civil de la Universidad Iberoamericana.

Septiembre y enero, los meses con más sismos registrados

El especialista revisó el catálogo del Servicio Sismológico Nacional correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero de 1900 y el 14 de septiembre de 2026, durante el cual se registraron 396 mil 816 movimientos telúricos de distintas magnitudes.

Septiembre ocupa el primer lugar con 39 mil 265 sismos, seguido de enero, con 36 mil 331. Sin embargo, esto no significa que durante septiembre se produzcan los movimientos más intensos ni permite anticipar la llegada de un terremoto destructivo.

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Al considerar únicamente los 329 sismos de magnitud 6 o superior, diciembre aparece en primer lugar con 38; junio, con 35; abril, con 32, y septiembre, con 28.

"Geológicamente, todo el tiempo está temblando", explicó Sánchez Garduño. Añadió que las placas tectónicas permanecen en movimiento constante, por lo que no existe una relación comprobada entre la actividad sísmica y algún mes del año.

En México, buena parte de los sismos que afectan a la Ciudad de México se origina en las costas del Pacífico, donde la placa de Cocos se introduce debajo de la placa de Norteamérica.

El terremoto de 1985 tuvo su origen frente a las costas de Michoacán, mientras que el del 19 de septiembre de 2017 fue un movimiento intraplaca, provocado por una ruptura dentro de la placa de Norteamérica. Su epicentro estuvo entre Puebla y Morelos, a una distancia menor de la capital.

Imposible determinar cuándo ocurrirá otro sismo

"Decir qué relación existe entre que tiemble más en un mes que en otro no es posible. Las placas tectónicas están en movimiento todo el tiempo y en todo el mundo", señaló en un comunicado.

Contrario a la percepción generada por los terremotos de 1985, 2017 y 2022, el 19 de septiembre tampoco es la fecha con más coincidencias sísmicas.

El 7 de junio reúne cinco movimientos ocurridos en distintos años: 1911, 1918, 1976 y dos en 1982. El 28 de agosto y el 24 de octubre acumulan cuatro cada uno, mientras que el 19 de septiembre suma tres.

Sánchez Garduño aclaró que estas coincidencias estadísticas no permiten determinar cuándo ocurrirá otro sismo, pues actualmente no existe un método capaz de predecir con exactitud el día, la hora, el lugar y la magnitud.

Consideró que conocer estos datos puede ayudar a reducir la ansiedad que algunas personas experimentan durante septiembre, especialmente aquellas que sufrieron pérdidas, daños o situaciones traumáticas en los terremotos de 1985 y 2017.

Recomendó identificar las zonas de menor riesgo, rutas de evacuación, salidas de emergencia y puntos de reunión en casas, escuelas, oficinas y otros espacios frecuentados.

Advirtió que no debe intentarse una evacuación cuando el piso ya está en movimiento. "Si ya se mueve, no te muevas", resumió.

Después del sismo, la salida debe realizarse de manera ordenada y siguiendo las indicaciones de los brigadistas. En el exterior es necesario alejarse de fachadas, cristales, árboles, postes, transformadores y vialidades transitadas.

También alertó sobre recomendaciones sin sustento técnico difundidas en redes sociales, como el llamado "triángulo de la vida", subir a la azotea o adoptar posiciones que no forman parte de los protocolos oficiales.

"Infórmense, conozcan los lugares en donde estén y participen en los simulacros. El conocimiento es lo que nos puede ayudar a disminuir los temores y, sobre todo, a desmentir los mitos", dijo.