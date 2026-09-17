Perros que murieron quemados en GAM estaban en transportadoras

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 17 (EL UNIVERSAL).- Los 13 perros que murieron y el bull terrier que sobrevivió a un incendio registrado la noche del 15 de septiembre, en una casa de la alcaldía Gustavo A. Madero, vivían solos, algunos en transportadoras, otros dentro de un cuarto, aseguraron vecinos de la zona.

Detalles confirmados

Los 14 seres sintientes habrían comenzado a ser resguardados en el número 508 de la calle 317, de la colonia Nueva Atzacoalco, desde hace aproximadamente 2 años, indicaron.

Todos los días eran alimentados por el propietario y a veces por el trabajador de una pollería de la colonia, al parecer por encargo.

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"El dueño venía diario, llegaba, se estacionaba, entraba les daba de comer y se iba, pero que yo pueda decirte quién era, a qué se dedica, no, el señor no hablaba con los vecinos o por lo menos con nosotros no, no estaba", dijo el vecino frente al predio que la noche del 15 de septiembre se quemó.

Acciones de la autoridad

Indicaron que a veces pasaban días sin que se hiciera limpieza al interior del inmueble, y en otras ocasiones un hombre que no es el propietario limpiaba el lugar.

"Venía un señor y se ponía un traje de esos profesionales, hasta con máscara y entraba y era cuando se veía que limpiaban bien".

Los vecinos que charlaron con EL UNIVERSAL dijeron haber presenciado el incendio y que quisieron ayudar arrojando agua al inmueble que se quemaba pero los oficiales que atendieron la emergencia les indicaron que no lo hicieran, por lo que fue hasta que los bomberos llegaron al lugar que se comenzó a combatir las llamas.

Dos días después del incendio, en el lugar hay dos oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) vigilando la casa, y al interior se observan los restos de algunas jaulas, transportadoras para mascotas, muebles y otros artículos.