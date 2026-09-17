Van por dueños de inmuebles por tala de árboles (video)

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El Ayuntamiento de la capital inició un procedimiento contra el propietario de un inmueble donde fue denunciada la tala de un árbol en la Privada del Parque, cerca del parque Juan H. Sánchez (Morales), informó el titular de la Dirección de Servicios Municipales, Christian Azuara.

El funcionario señaló que el dueño ya recibió un citatorio y deberá comparecer ante la autoridad para presentar lo que a su derecho corresponda antes de determinar la sanción.

Azuara explicó que el particular no contaba con autorización para realizar la tala, por lo que se procedió conforme al protocolo establecido por el municipio.

Añadió que también se revisará el reporte realizado por el colectivo Pedaleando SLP sobre otro árbol presuntamente talado sin permiso en la calle Perla, en la colonia Valle Dorado, aunque dijo no tener en ese momento los detalles del caso.

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El funcionario señaló que durante este año los reportes por tala de árboles han disminuido de manera considerable, al grado de que, además de los dos casos mencionados, únicamente recuerda alrededor de tres denuncias relacionadas con podas.

No obstante, indicó que las autoridades revisarán los recientes señalamientos para determinar si existen infracciones a la normativa municipal.

#SLP | Van por dueños de inmuebles por tala de árboles, sin autorización del Ayuntamiento de la capital.

La nota completa: ?? https://t.co/MlY8JFX66t pic.twitter.com/jnYnkO57l4 — Pulso Online (@pulso_mx) September 17, 2026

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Respecto a las podas, Azuara consideró necesario fortalecer la capacitación y regulación de las personas que realizan estos trabajos, particularmente cuando son contratadas por particulares.

Explicó que el Ayuntamiento trabaja en la elaboración de lineamientos para que quienes prestan este tipo de servicios puedan regularizarse y efectuar las podas de acuerdo con las disposiciones municipales.