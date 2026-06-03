logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CÁLIDA CONVIVENCIA DE EXASAC

Fotogalería

CÁLIDA CONVIVENCIA DE EXASAC

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

"Ni perdón ni olvido", a 17 años de tragedia en ABC

Padres y colectivos recuerdan a 49 niños fallecidos y demandan mayor protección infantil en México

Por El Universal

Junio 03, 2026 04:27 p.m.
A
Ni perdón ni olvido, a 17 años de tragedia en ABC
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      A casi 17 años del incendio de la Guardería ABC, madres y padres integrantes del Movimiento 5 de Junio convocaron a la marcha conmemorativa que se realizará este viernes en Hermosillo para exigir justicia, preservar la memoria de las víctimas y demandar mayores garantías de protección para la niñez.

      La movilización partirá a las 18:00 horas desde las antiguas instalaciones de la Guardería ABC y concluirá en las escalinatas del Museo de la Universidad de Sonora. Los organizadores reiteraron que, a casi dos décadas de la tragedia, las demandas permanecen vigentes: justicia para las víctimas, verdad y la garantía de que una catástrofe similar no vuelva a ocurrir.

      El incendio registrado el 5 de junio de 2009 en el inmueble ubicado en las calles Mecánicos y Ferrocarrileros, de la colonia Y Griega, al sur de Hermosillo, dejó un saldo de 49 niñas y niños fallecidos y 24 menores con quemaduras de segundo y tercer grado.

      Además, las secuelas físicas y emocionales continúan afectando a sobrevivientes y familiares.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Los padres señalaron que la tragedia marcó un antes y un después en la protección de la infancia en México y recordaron que, desde entonces, más de 110 niñas y niños han fallecido en estancias infantiles del país.

      Destacaron que de aquella exigencia ciudadana surgió la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, conocida como "Ley 5 de Junio", considerada uno de los principales avances legislativos en materia de protección infantil.

      En un pronunciamiento, el Movimiento 5 de Junio advirtió que minimizar responsabilidades o normalizar la muerte de menores bajo el cuidado del Estado representa una afrenta al interés superior de la niñez y a la memoria de las 49 víctimas de la Guardería ABC.

      "La muerte de una niña o un niño donde el Estado está a cargo no es sólo asunto de una familia; es un tema de interés social por los dolorosos precedentes que llevaron a la ciudadanía a desconfiar de quienes tienen el deber de proteger a las infancias", señalaron.

      Bajo las consignas "5 de Junio, ni perdón ni olvido" y "ABC Nunca Más", los padres reiteraron su llamado a mantener viva la memoria de las víctimas y continuar la lucha por la justicia.

      De manera paralela, el colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños convocó a una misa que se celebrará el 5 de junio a las 8:00 horas en el exterior de la Guardería ABC, como parte de las actividades de conmemoración de la tragedia.


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Ni perdón ni olvido, a 17 años de tragedia en ABC
      Ni perdón ni olvido, a 17 años de tragedia en ABC

      "Ni perdón ni olvido", a 17 años de tragedia en ABC

      SLP

      El Universal

      Padres y colectivos recuerdan a 49 niños fallecidos y demandan mayor protección infantil en México

      Narcotráfico, pretexto histórico de EU para influir en México: Sheinbaum
      Narcotráfico, pretexto histórico de EU para influir en México: Sheinbaum

      Narcotráfico, pretexto histórico de EU para influir en México: Sheinbaum

      SLP

      El Universal

      Sheinbaum pidió pruebas para extradiciones y respeto a la soberanía mexicana

      Pase y Ángeles Verdes trabajan en conjunto para ayudar a turistas
      Pase y Ángeles Verdes trabajan en conjunto para ayudar a turistas

      Pase y Ángeles Verdes trabajan en conjunto para ayudar a turistas

      SLP

      El Universal

      Más de 221 mil servicios en 2025 respaldan la presencia de Ángeles Verdes en 233 carreteras.

      Yucatán reporta 28 casos y un fallecido por gusano barrenador
      Yucatán reporta 28 casos y un fallecido por gusano barrenador

      Yucatán reporta 28 casos y un fallecido por gusano barrenador

      SLP

      El Universal

      La Secretaría de Salud federal reporta aumento del 36.24% en casos nacionales hasta abril.