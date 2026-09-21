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Investigan muerte de cinco recién nacidos en IMSS de Durango

Se identificó una bacteria sensible a antibióticos, pero la hipótesis no es concluyente

Por El Universal

Septiembre 21, 2026 10:52 a.m.
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Investigan muerte de cinco recién nacidos en IMSS de Durango
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      El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Durango confirmó la muerte de cinco recién nacidos atendidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona No. 1 y abrió una investigación para conocer las causas.

      Se informó que el IMSS realizó una revisión clínica y epidemiológica integral para determinar las circunstancias de cada caso. Durante la vigilancia, precisó, se identificó una bacteria sensible a los antibióticos de uso habitual disponibles en el hospital. Sin embargo, con la información disponible, su presencia no explica por sí sola los fallecimientos, informó el IMSS en un comunicado.

      La revisión continuará, pues tanto autoridades de la delegación en Durango, como de nivel central, estarán en el estado supervisando las investigaciones y el desarrollo de todo el caso.

      Hasta el momento se han implementado medidas de contención, entre ellas, el aislamiento de casos, la restricción de nuevos ingresos, la limpieza y desinfección exhaustivas, la vigilancia de contactos y la toma de cultivos de seguimiento, cuyos resultados han sido negativos hasta el momento.

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      Hasta el momento, la institución no ha detallado el periodo en el que se dieron estos cinco fallecimientos, pero informó que al 20 de septiembre no se han identificado pacientes sospechosos, informó la delegación del IMSS en Durango.

      El IMSS informó que mantendrá la vigilancia epidemiológica y continuará la investigación, en coordinación con las autoridades sanitarias. Asimismo, refirió que informará oportunamente sobre los avances, con datos verificados y actualizados.

      La institución también lamentó el fallecimiento de los cinco recién nacidos y expresó su solidaridad con sus familias, a quienes brindará acompañamiento permanente.

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