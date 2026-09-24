Sánchez resalta en NU españolidad de Ceuta

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Naciones Unidas.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, resaltó este miércoles ante la Asamblea General de la ONU que Ceuta es una "ciudad española" y elogió la respuesta que sus ciudadanos están dando a una de las mayores crisis migratorias de los últimos años respondiendo con decencia y legalidad.

En su intervención ante la Asamblea General de la ONU con motivo del inicio de su 81 periodo de sesiones, Sánchez reivindicó los principios que defiende su Gobierno y a los que dijo que no renuncia ante situaciones como la que está sufriendo la ciudad autónoma tras la entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos a finales de julio.

Una situación de esa "ciudad española" en la que lamentó que la desigualdad, la desesperación y la desinformación hayan alimentado esa crisis migratoria.

"En momentos así, la tentación es elegir el atajo; ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad, pero España no va a hacerlo, y tampoco Ceuta", aseguró.

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