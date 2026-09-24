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Ficha Valencia como DT al Vasco Javier Aguirre

Dirigirá al atribulado conjunto naranja que es penúltimo en la tabla general

Por AP

Septiembre 24, 2026 03:00 a.m.
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Ficha Valencia como DT al Vasco Javier Aguirre
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      VALENCIA, España.- Javier Aguirre se hará cargo de un séptimo club español diferente tras ser contratado el miércoles por el atribulado Valencia, meses después de dirigir a su México natal en el Mundial.

      La tercera etapa de Aguirre, quien en diciembre cumplirá 68 años, como seleccionador de México terminó con una derrota en los octavos de final ante Inglaterra en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México.

      El "Vasco" regresa al los banquillos de clubes en España, donde anteriormente dirigió a Osasuna, Atlético de Madrid, Real Zaragoza, Espanyol, Leganés y, más recientemente, al Mallorca entre 2022 y 2024.

      Aguirre sustituye a Carlos Corberán, quien fue despedido el 13 de septiembre después de que Valencia perdiera cuatro de sus primeros cinco partidos en un inicio de temporada sin victorias. Se le otorgó un contrato hasta el final de la temporada.

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      El equipo se encuentra en el penúltimo lugar de La Liga con cuatro puntos en siete partidos. Óscar Sánchez, entrenador del filial, había estado al frente de Valencia desde el despido de Corberán.

      La contratación completa una reconstrucción temprana de las operaciones futbolísticas de Valencia tras su mal arranque en La Liga. Al despedir a Corberán, Valencia también destituyó al director ejecutivo de fútbol Ron Gourlay y nombró a Braulio Vázquez como director deportivo.

      El propietario Peter Lim, un empresario de Singapur, ha sido señalado durante mucho tiempo por los aficionados de Valencia como responsable de las dificultades del equipo en los últimos años. Sostienen que Lim, quien tomó el control en 2014, ha estado tratando al club únicamente como un negocio.

      Tras una desmoralizante derrota en casa por 5-0 ante el Barcelona en La Liga española este mes, unos pocos miles de aficionados se reunieron fuera del estadio Mestalla del club y llamaron "mercenarios" a los jugadores. También exigieron que Lim y el presidente del club, Kiat Lim, "se fueran a casa".

      Valencia no ha terminado por encima del noveno puesto en La Liga desde que fue cuarto en 2017-18 y 2018-19. La temporada pasada fue noveno. Valencia indicó que el club tiene la opción de ampliar el contrato de Aguirre por un año adicional. El nuevo técnico será presentado el próximo lunes en el estadio Mestalla.

      El próximo partido del equipo será como visitante ante el recién ascendido Racing Santander el 11 de octubre.

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