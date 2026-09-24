Logra Sonny Gray su 18va.victoria con Medias Rojas

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BOSTON.- Sonny Gray lanzó seis entradas para igualar al abridor de Filadelfia Cristopher Sánchez en el liderato de las Grandes Ligas con su 18va victoria, el venezolano Andruw Monasterio impulsó la única carrera con un sencillo en la sexta entrada y los Medias Rojas de Boston superaron por 1-0 a Cleveland la noche del miércoles para cortar la racha de seis triunfos de los Guardianes.

Fue apenas la quinta victoria en 13 juegos para los Medias Rojas, que aseguraron un puesto en los playoffs el domingo.

Gray, de 36 años, (18-5) está encaminado a convertirse en el cuarto lanzador de los Medias Rojas desde 2000 en liderar la Liga Americana en victorias, uniéndose a Rick Porcello (2016), Josh Beckett (´07) y Curt Schilling (´04).

Gray permitió cuatro sencillos, ponchó a tresadversarios, dio una base por bolas y redujo su efectividad a 2,72.

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El cubano Aroldis Chapman ponchó a los tres bateadores en la novena para conseguir su 35to salvamento de la temporada.

El abridor de Cleveland Foster Griffin (15-6) permitió una carrera con 10 imparables y recetó siete ponches.

Los Guardianes llegaron con una ventaja de un juego sobre los Medias Blancas en la cima de la División Central de la Liga Americana tras ganar el primer juego de la serie el martes, pero necesitaban una victoria el miércoles combinada con una derrota de los Rangers o de los Astros para asegurar un boleto rumbo a la postemporada.

La victoria tuvo un costo para Boston cuando el jardinero central Ceddanne Rafaela salió por rigidez en el tendón de la corva derecho después de correr a toda velocidad para convertir un sencillo, el mismo día en que fue activado de la lista de lesionados. Había estado fuera por una distensión del cuádriceps derecho desde el 3 de septiembre e hizo una atrapada en clavado, de frente, ante Steven Kwan, el primer bateador del juego.

Jarren Duran conectó un sencillo para abrir la sexta, avanzó con un rodado y apenas superó el tiro del jardinero izquierdo Kwan con un deslizamiento de cabeza en el hit de Monasterio.