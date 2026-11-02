"Alito" acusa a Morena de negar a Guadalupe Taddei

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Morena tiene que dar la cara y asumir su responsabilidad y las consecuencias políticas de haber impuesto a Guadalupe Taddei como presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), exigió el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

En un video difundido en redes sociales, el presidente del partido tricolor advirtió que es claro para todo el país que Morena respaldó a Taddei, por lo que ahora no pueden tratar de engañarnos y pretender lavarse las manos.

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"Que conveniente le resulta a Morena deslindarse de sus propias decisiones. Cuando Guadalupe Taddei llegó a la presidencia del Instituto Nacional Electoral, todo eran aplausos y confianza. Pero ahora que se destapa esta cloaca y salen a la luz todos los señalamientos sobre una red de corrupción al interior del Instituto Nacional Electoral, resulta que nadie se hace responsable."Qué casualidad, para presumir, los nombramientos sí levantan la mano, pero cuando llega la hora de responder por ellos, se esconden como lo que son, unos cobardes y mentirosos. Morena impulsó, apoyó y respaldó a Guadalupe Taddei", recalcó.Moreno Cárdenas sostuvo que Guadalupe Taddei fue un perfil impulsado por Morena."El país entero lo vio y todos lo recuerdan. ´Tiene profesionalismo, es honesta, incapaz de actuar como el presidente que que está saliendo´. Así que no vengan ahora a hacérselos sorprendidos ni a querer engañar a las mexicanas y a los mexicanos. Morena no puede lavarse las manos ni esconderse detrás de sus propios escándalos", expresó."Tienen que dar la cara, responder por las decisiones que tomaron y asumir las consecuencias políticas de haber impuesto a Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral. No sean cínicos, no sean cobardes ustedes de Morena. Guadalupe Taddei es Morena, Morena es Guadalupe Taddei, así como Rocha Moya y todos los cínicos y corruptos de Morena", recalcó.