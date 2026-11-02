Yucatán supera 13 mil casos históricos de VIH

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ante la necesidad de fortalecer la cultura de la salud sexual y el autocuidado, Pablo Alemán Góngora, presidente de la asociación civil RepaVIH, advirtió sobre la urgencia de eliminar los estigmas y prejuicios que aún rodean a las personas portadoras del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH).

Explicó que el virus puede permanecer sin manifestaciones evidentes durante un periodo prolongado, lo que hace imposible identificarlo únicamente a partir de la apariencia física o el estado de salud de una persona.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En Yucatán, se han acumulado más de 13 mil casos históricos de VIH desde 1983 hasta la fecha (con un registro oficial de 13 mil 13 personas diagnosticadas, según el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el SIDA (CENSIDA).Por su parte, la Secretaría de Salud Federal señaló que, al cierre del mes de septiembre de 2026, Yucatán contabiliza 129 casos confirmados de VIH, lo que ubica a la entidad en el rango alto de contagios en el país.Ante estas cifras, Alemán Góngora subrayó que contar con información confiable y realizarse pruebas de detección periódicas es fundamental para tomar decisiones responsables y recordó cuáles son las principales vías de transmisión del virus:Principalmente, las relaciones sexuales sin medidas de protección.El contacto con sangre infectada, principalmente mediante el uso compartido de agujas.También la transmisión perinatal, que puede ocurrir durante el embarazo, el parto o la lactancia.Frente a estos riesgos, recordó que el uso correcto del condón externo o interno continúa siendo una herramienta clave de prevención, destacando que existen opciones para quienes presentan alergia al látex, como los preservativos de poliuretano.El presidente de RepaVIH destacó que la organización ofrece de manera gratuita y durante todo el año pruebas rápidas para la detección oportuna de VIH, sífilis y hepatitis."Un diagnóstico a tiempo permite acceder de forma inmediata a los servicios de salud, al acompañamiento necesario y al tratamiento adecuado, invitando a la población a acudir sin temor ni vergüenza", manifestó.Puntualizó que es indispensable combatir los temores e ideas erróneas que continúan generando discriminación en los ámbitos familiar, social y laboral, en relación a la enfermedad.