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Nacional

Detienen a dos hombres tras ataque armado contra militares en Uruapan

En el lugar se aseguraron armas, cartuchos y sustancias, y los detenidos enfrentan investigación.

Por El Universal

Noviembre 02, 2026 05:05 p.m.
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Detienen a dos hombres tras ataque armado contra militares en Uruapan
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      Luego de que sujetos armados dispararan contra personal del Ejército Mexicano y posteriormente también de policías estatales en Uruapan, Michoacán, dos de los implicados fueron detenidos en un operativo de fuerzas federales y estatales.


      La Secretaría de Seguridad Pública del estado, informó que resultado de una acción coordinada entre agentes de la Guardia Civil y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), fueron detenidos dos hombres presuntamente implicados en una agresión con arma de fuego contra elementos del Ejército Mexicano, registrada la madrugada de este lunes en el municipio de Uruapan.

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      La dependencia estatal explicó que los hechos ocurrieron sobre la calzada Benito Juárez, en la colonia Mártires de Uruapan, cuando personal militar realizaba recorridos de vigilancia y fue atacado con disparos de arma de fuego desde el interior de una vivienda, por lo que solicitó apoyo de las corporaciones de seguridad.
      En atención al reporte, agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y del Grupo de Reacción Inmediata Motorizado (GRIM) de la Guardia Civil se trasladaron al lugar, donde nuevamente se registraron detonaciones provenientes del domicilio.
      Ante el riesgo, los agentes intervinieron en el inmueble, donde lograron detener a dos hombres, quienes pusieron resistencia durante la actuación policial.
      En el lugar, aseguraron un arma corta calibre .9 milímetros, 22 cartuchos útiles, un casquillo percutido, aproximadamente 12 gramos de hierba verde con características de la marihuana y dos teléfonos celulares.
      Los detenidos y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones por la agresión a elementos del Ejercicio Mexicano.

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