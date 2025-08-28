Alito y Noroña, hasta los golpes

Ciudad de México.- Gerardo Fernández Noroña y Alejandro Moreno Cárdenas cerraron la que sería la última sesión de la Comisión Permanente enfrentándose con forcejeos, golpes y empujones en los que el morenista salió con la peor parte y denunció haber sido víctima de una agresión planeada, con alevosía y ventaja, mientras que el priista lo llamó intolerante, cobarde, cínico y patán por levantar la sesión.

Fue una jornada en la que se dio un debate sobre “traidores a la patria”, con acusaciones del oficialismo contra Lilly Téllez, pero también contra los “narcogobiernos” de Morena lanzadas por la oposición.

Sin embargo, antes de que concluyeran las intervenciones pactadas, el presidente de la Mesa Directiva clausuró los trabajos, lo que causó la molestia del dirigente priista, quien lo acusó de violar los acuerdos y no respetar la lista de oradores.

Moreno Cárdenas subió hasta la Presidencia de la Mesa Directiva para reclamarle a Fernández Noroña. Se colocó a un costado del morenista y esperó a que terminara el Himno Nacional para confrontarlo.

Alejandro Moreno reclamó airadamente a Noroña. “¡Te estoy pidiendo la palabra!”, le espetó al encarar al presidente del Senado.

“¡No me toques!”, respondió Noroña. Y fue cuando todo arrancó: ambos forcejearon.

El priista empujó al presidente del Senado y luego le tiró un manotazo al cuello, mientras el morenista trataba de eludir el golpe.

Emiliano González (vestido con playera verde), responsable de redes sociales de Gerardo Fernández Noroña, trató de interponerse, pero el senador del tricolor lo empujó y primero cayó sobre un escaño y al final de la gresca terminó en el suelo.

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, la morenista Dolores Padierna, quedó en medio de la trifulca e intentaba alejar a Noroña para evitar que lo golpearan.

Además, Noroña denunció que Alejandro Moreno lo amenazó de muerte. “Por supuesto que una vez presentadas las denuncias, este asunto no puede quedarse ahí, y vamos a solicitar el desafuero de los legisladores que nos agredieron físicamente. (…) Es un hecho sin precedentes en la historia legislativa del país”, sostuvo en conferencia de prensa.