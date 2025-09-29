Amanecen entre lodo tras lluvias

Ciudad de México.- Tras registrarse la lluvia más intensa de la temporada, con un acumulado de 91 milímetros de agua, la alcaldía Iztapalapa registró afectaciones en 20 colonias, de las cuales, tan sólo en cuatro se contabilizaron daños en mil 66 viviendas.

La directora de Protección Civil de la alcaldía Iztapalapa, Michelle Muñoz, dijo que, por ejemplo, en la colonia Santa María Aztahuacan, Ejido 1 y 2, hay un total de 295 viviendas afectadas y 15 fábricas a las que el agua les llegó a un metro y un metro con 10 centímetros de altura, por ello, la alcaldesa Aleida Alavez dijo que se activarían los seguros.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, recorrió la colonia Santa María Aztahuacan y ahí prometió dos tipos de apoyo a los afectados (el emergente y el del seguro) y obras para evitar nuevas inundaciones.

Brugada expuso que se realizarán intervenciones para evitar que situaciones similares se repitan, pues subrayó que las inundaciones se debieron a toda el agua que bajó del cerro, por lo que anunció como acción prioritaria la construcción de un vaso regulador, y garantizó las gestiones necesarias para que se realice el proyecto que canalice las aguas provenientes de la zona alta.

