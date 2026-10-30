Amnistía Internacional advierte que seguirá crítica ante desapariciones en México

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 29 (EL UNIVERSAL).- Pese a los señalamientos del gobierno federal contra Amnistía Internacional por sus críticas a la crisis de desapariciones en México, la directora ejecutiva de esa organización en el país, Edith Olivares Ferreto, asegura que mantendrán sus denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos y revela que desde la elección de Claudia Sheinbaum han solicitado reuniones con la presidenta de la República, sin obtener respuesta favorable.

Amnistía Internacional mantiene críticas y exige diálogo con el gobierno

"Vamos a seguir, por supuesto, denunciando, vamos a seguir siendo críticas, por supuesto, pero también estaremos en disposición de hacer el reconocimiento del trabajo cuando se hace bien", afirma Olivares Ferreto en entrevista con EL UNIVERSAL.

Señala que también solicitó formalmente a la Secretaría de Gobernación incorporar a Amnistía Internacional a las mesas de trabajo sobre personas desaparecidas, al considerar indispensable la participación de organizaciones civiles, especialistas independientes y familiares de las víctimas.

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México enfrenta crisis simultáneas en desapariciones y búsqueda

Advierte que en México desaparecen entre 20 y 40 personas diariamente, existen alrededor de 72 mil cuerpos sin identificar y al menos 43 personas buscadoras han sido asesinadas o desaparecidas desde 2012, de acuerdo con las cifras que expone durante la entrevista.

Sostiene que el país enfrenta tres crisis simultáneas: la desaparición de personas, las deficiencias en los mecanismos de búsqueda y la falta de identificación de restos humanos. Considera probable que entre los cuerpos sin identificar se encuentren personas cuyos familiares continúan buscándolas.

Y reconoce que representantes del gobierno mexicano comenzaron a admitir ante organismos internacionales la labor de las madres buscadoras como defensoras de derechos humanos, así como la participación de funcionarios municipales en desapariciones.

"Nosotros esperamos que esa narrativa se mantenga, pero que además pase a acciones concretas, porque lo que sí necesitamos, María, es que en México dejen de desaparecer personas en este país", expresa.

También exige esclarecer las condiciones en las cuales fueron localizadas 16 mil personas registradas como desaparecidas, cifra anunciada por las autoridades mexicanas, y precisar cuántas fueron encontradas con vida, si regresaron con sus familiares y qué atención recibieron.

Y pide transparentar la revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, dar a conocer a los especialistas involucrados y garantizar que las familias participen en el seguimiento de los resultados.

"Es importante que conozcamos a esas personas, que podamos dialogar con ellas, que sepamos cómo se está revisando el registro, que cuando haya avances también en la localización de personas, esos avances sean claros y no solamente se anuncien en una conferencia mañanera, que las familias participen", señala.

En cuanto a las mujeres buscadoras, advierte que miles realizan investigaciones por cuenta propia, recorren terrenos, revisan expedientes y acuden a fiscalías ante la falta de resultados de las autoridades. Por ello, exige al Estado garantizar su protección frente a las agresiones que enfrentan.

Ante las acusaciones sobre supuestos intereses políticos de Amnistía Internacional, Olivares Ferreto rechaza cualquier relación partidista y asegura que la organización mantiene su independencia mediante aportaciones individuales.

Explica que el movimiento cuenta con más de 13 millones de integrantes alrededor del mundo y que en México la donación promedio es de 270 pesos. Sostiene que no reciben financiamiento de partidos políticos, gobiernos, iglesias ni empresas.

"El hecho de que nosotras no tengamos dinero de partidos políticos, de gobiernos, ni de iglesias, ni de empresas, es lo que nos ha permitido durante 65 años que tiene el movimiento a nivel global mantener la independencia", afirma.

Recuerda que Amnistía Internacional lleva 55 años trabajando en México y ha documentado violaciones a los derechos humanos bajo gobiernos de distintas orientaciones políticas. También menciona investigaciones sobre Cuba, Venezuela, Nicaragua, Perú, Paraguay, Rusia y Estados Unidos.

Revela que desde la elección de Claudia Sheinbaum ha solicitado reuniones para presentarle los informes anuales de Amnistía Internacional y abordar la crisis de desapariciones, los feminicidios, la violencia contra las mujeres y los riesgos para las personas defensoras de derechos humanos.

"Todos los años le hemos pedido a la presidenta que nos reciba para presentarle el informe que hacemos todos los años sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, y lo seguiremos haciendo", expresa.

Aunque hasta ahora no se ha concretado ningún encuentro, mantiene su disposición al diálogo y recuerda que la organización reconoció la importancia histórica de la llegada de una mujer a la Presidencia de México.

Resalta que el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han ofrecido asistencia técnica para enfrentar la crisis mexicana, por lo cual considera necesario aprovechar esos mecanismos de cooperación.

Menciona el pronunciamiento de Naciones Unidas para reconocer el 19 de diciembre como Día Internacional de las Mujeres Buscadoras y pide que ese reconocimiento se traduzca en medidas de protección.

También adelanta que Amnistía Internacional participará en las movilizaciones del próximo 25 de noviembre contra la violencia hacia las mujeres y que en 2027 publicará su siguiente informe mundial sobre derechos humanos, incluido el capítulo dedicado a México.