logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pueblo natal del creador de La familia Addams se vuelve destino de Halloween

Fotogalería

Pueblo natal del creador de "La familia Addams" se vuelve destino de Halloween

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Charlyn Corral rompe en llanto; "He hecho lo que ningún mexicano"

Charlyn Corral fue reconocida en la gala del Balón de Oro con el premio Gerd Müller por su destacada labor como delantera.

Por El Universal

Octubre 30, 2026 08:36 a.m.
A
Charlyn Corral rompe en llanto; He hecho lo que ningún mexicano
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 29 (EL UNIVERSAL).- Con la voz entrecortada y los ojos cristalinos, Charlyn Corral vuelve a reparar en lo vivido hace unos cuantos días, cuando fue reconocida —durante la gala del Balón de Oro— con el trofeo Gerd Müller a la delantera más productiva en todo el planeta.

      Charlyn Corral recibe premio Gerd Müller y destaca su logro histórico

      No hay razón para no creerse lo que es. La goleadora del Pachuca asegura que este premio (nunca antes ganado por un futbolista mexicano, sin importar el género) es la muestra de su grandeza, de que es una futbolista única en la historia de México.

      "He hecho lo que ningún mexicano ha hecho", sentencia. "No debo nada, nadie me debe nada".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "No tengo rencores, pero hoy quiero vivir al máximo cada momento", añade. "Quiero ser feliz y ojalá la vida me permita seguir viviendo más tiempo de mi pasión".

      Impacto en la comunidad y reconocimiento internacional

      Pese a su extensa hoja curricular, que incluye un título de goleo en la Liga de España, la mexiquense se siente poco valorada en su país, pero está convencida de que ser reconocida como la mejor delantera del mundo debe cambiar esa perspectiva.

      "Hoy, después de esto, es un golpe sobre la mesa. He sido una jugadora diferente, especial", presume, todavía con la voz frágil. "Dios me dio un talento, pero supe trabajar y aprovecharlo. Me preguntaba por qué juego, si por los récords, la gente o mi papá... Y no, es porque me gusta el deporte, me gusta transmitir".

      Y lo ha conseguido en grande, porque ha demostrado que los mexicanos pueden tocar el cielo, aunque —hasta ahora— sea la única futbolista nacida en este país que lo ha logrado.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Charlyn Corral rompe en llanto; He hecho lo que ningún mexicano
      Charlyn Corral rompe en llanto; He hecho lo que ningún mexicano

      Charlyn Corral rompe en llanto; "He hecho lo que ningún mexicano"

      SLP

      El Universal

      Charlyn Corral fue reconocida en la gala del Balón de Oro con el premio Gerd Müller por su destacada labor como delantera.

      Canelo quiere celebrar los 21 años con el cinturón
      Canelo quiere celebrar los 21 años con el cinturón

      "Canelo" quiere celebrar los 21 años con el cinturón

      SLP

      El Universal

      El boxeador mexicano enfrentará a Christian M´billi en su combate número 69 este 31 de octubre.

      Equipo del Canelo en alerta por amenaza de bomba
      Equipo del Canelo en alerta por amenaza de bomba

      Equipo del "Canelo" en alerta por amenaza de bomba

      SLP

      El Universal

      La amenaza aérea hostil activó protocolos de seguridad durante la conferencia de prensa de Canelo Álvarez en Arabia Saudita.

      Sergio Pérez asegura su lugar en Cadillac hasta 2029
      Sergio Pérez asegura su lugar en Cadillac hasta 2029

      Sergio Pérez asegura su lugar en Cadillac hasta 2029

      SLP

      El Universal

      Colton Herta busca sumar puntos de superlicencia para competir en Fórmula Uno con Cadillac.