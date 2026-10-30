Evita el cobro excesivo y las propinas obligarotias

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 29 (EL UNIVERSAL).- El cobro indebido de gratificaciones en establecimientos comerciales desató una nueva controversia en plataformas digitales tras difundirse el caso de un comensal que confrontó al personal de un restaurante.

Profeco confirma que la propina es voluntaria

En el metraje que circuló en internet, se observa cómo el cliente reclamó la inclusión automática de un 25 por ciento de propina en el total de su consumo (monto que superaba con frecuencia los porcentajes sugeridos habitualmente del 10 o 15 por ciento).

Ante el cuestionamiento del usuario, la trabajadora del lugar afirmó que el pago resultaba obligatorio, lo que generó un intenso debate entre internautas sobre la legalidad de esta práctica.

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De acuerdo con comunicados oficiales de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ningún establecimiento que preste un servicio en el país puede exigir el pago de propina ni fijar un monto mínimo para los clientes. La dependencia precisa que la propina constituye una gratificación estrictamente voluntaria por la atención recibida en restaurantes, bares, hoteles y servicios turísticos.

Obligaciones legales y derechos del consumidor

Asimismo, los comercios mantienen la obligación legal de exhibir todos los precios al público de forma clara e incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en sus cartas o menús.

Según lo establecido en el artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, los proveedores no pueden aplicar métodos o prácticas comerciales coercitivas, ni imponer condiciones abusivas en la venta de productos o servicios. Por esta razón, la inclusión forzada de un porcentaje dentro de la cuenta final representa una infracción directa a los derechos del consumidor.

La Profeco recomienda a la población revisar minuciosamente la nota antes de realizar cualquier pago para verificar que no existan cargos no reconocidos. En caso de que un establecimiento intente condicionar la atención o forzar la gratificación, el consumidor puede interponer una denuncia formal ante las autoridades correspondientes.

De conformidad con el artículo 97 de la citada ley, para presentar un reporte únicamente se requiere aportar el nombre o razón social del establecimiento, su domicilio completo con calle y número, así como una breve narración de los hechos.

La denuncia puede gestionarse de forma presencial en las Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco), a través del correo electrónico oficial de la dependencia o mediante las líneas telefónicas institucionales.