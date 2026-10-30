Catrina monumental en CDMX impone récord Guinness

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 30 (EL UNIVERSAL).- Con 33.411 metros de altura, la catrina que se instaló como parte de la Ofrenda Monumental del Zócalo se convirtió en la "más alta del mundo", con lo que la Ciudad de México obtuvo un nuevo Récord Guinness.

Catrina monumental y su elaboración

Al encabezar la inauguración de la tradicional ofrenda y el encendido de los mosaicos luminosos que decoran los edificios de Gobierno, la mandataria Clara Brugada resaltó que la ofrenda de este año rinde homenaje a una de las figuras más "entrañables e irreverentes" de la cultura mexicana: la "Calavera Garbancera", creada por José Guadalupe Posada y popularizada en murales como "Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central", de Diego Rivera.

"Ustedes son, a partir de hoy, oficialmente asombrosos", destacó el juez oficial de Récord Guinness, Alfredo Arista.

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Detalles y homenaje cultural

Además de la catrina monumental, cuyo tocado de flores y aretes se iluminaron, la ofrenda consta de una alfombra de 70 mil flores de cempasúchil provenientes de Xochimilco y varias figuras de colores de la exposición de arte "Ajolotes en el Corazón".

La monumental catrina fue elaborada por el Taller de Arte Xibalbá en fibra de vidrio con estructura de acero que la soporta al interior de la pieza, y un vestido de terciopelo con encajes, olanes y una decoración luminosa.

El equipo central para su elaboración estuvo conformado por 14 personas entre arquitectos, diseñadores y artistas plásticos que se dedicaron a la concepción del proyecto; sin embargo, su ejecución final ha implicado la labor de alrededor de 140 personas.