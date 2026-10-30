CONDUSEF alerta suplantación de identidad en 4 financieras

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 29 (EL UNIVERSAL).- La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), advirtió a través de un comunicado sobre una posible suplantación de identidad en cuatro instituciones financieras.

CONDUSEF alerta suplantación identidad financieras

De acuerdo con el organismo, la suplantación se puede dar a través de WhatsApp, llamadas telefónicas, correos electrónicos y páginas de internet que aparentan ser oficiales.

Las instituciones afectadas son:

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MD Transcapital, S.A.P.I. de C.V., Sofom, E.N.R.

Mezta Servicios Financieros, S.A. de C.V., Sofom, E.N.R.

Adventus Capital, S.A. de C.V., Sofom, E.N.R.

Cashahora, S.A. de C.V., Sofom, E.N.R.

Recomendaciones para evitar fraudes y suplantación

Usuarios reportan que personas se presentan como asesores financieros y solicitan pagos anticipados para autorizar o gestionar un crédito.

Para evitar fraudes o suplantación, la CONDUSEF recomienda:

No realizar depósitos o transferencias a cuentas personales antes de firmar un contrato formal con alguna institución financiera.

Desconfiar de cualquier solicitud de pago por adelantado.

No compartir documentos ni datos personales sin antes verificar el destinatario.

Confirmar cualquier información en los canales oficiales de la institución financiera.

Verificar directamente en el SIPRES que la institución financiera cumpla con el debido registro.