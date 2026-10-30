CONDUSEF alerta suplantación de identidad en 4 financieras
Usuarios reciben llamadas y mensajes fraudulentos que solicitan pagos anticipados para créditos.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD DE MÉXICO, octubre 29 (EL UNIVERSAL).- La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), advirtió a través de un comunicado sobre una posible suplantación de identidad en cuatro instituciones financieras.
CONDUSEF alerta suplantación identidad financieras
De acuerdo con el organismo, la suplantación se puede dar a través de WhatsApp, llamadas telefónicas, correos electrónicos y páginas de internet que aparentan ser oficiales.
Las instituciones afectadas son:
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
MD Transcapital, S.A.P.I. de C.V., Sofom, E.N.R.
Mezta Servicios Financieros, S.A. de C.V., Sofom, E.N.R.
Adventus Capital, S.A. de C.V., Sofom, E.N.R.
Cashahora, S.A. de C.V., Sofom, E.N.R.
Recomendaciones para evitar fraudes y suplantación
Usuarios reportan que personas se presentan como asesores financieros y solicitan pagos anticipados para autorizar o gestionar un crédito.
Para evitar fraudes o suplantación, la CONDUSEF recomienda:
No realizar depósitos o transferencias a cuentas personales antes de firmar un contrato formal con alguna institución financiera.
Desconfiar de cualquier solicitud de pago por adelantado.
No compartir documentos ni datos personales sin antes verificar el destinatario.
Confirmar cualquier información en los canales oficiales de la institución financiera.
Verificar directamente en el SIPRES que la institución financiera cumpla con el debido registro.
no te pierdas estas noticias
CONDUSEF alerta suplantación de identidad en 4 financieras
El Universal
Usuarios reciben llamadas y mensajes fraudulentos que solicitan pagos anticipados para créditos.
Bolsa Mexicana gana; NY perdió
EFE
La BMV suma dos avances en las últimas tres sesiones, mientras el peso se depreció 0.85%