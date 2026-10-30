Conductor de pipa muere en volcadura

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El conductor de una pipa perdió la vida luego de sufrir aparatosa volcadura en la carretera a México, a la altura de Santa María del Río. En el hecho también golpeó a dos tráilers más causándoles daños de consideración.

El percance tuvo lugar cerca de las seis de la mañana de este jueves, en que la pipa se desplazaba por la mencionada carretera en dirección de San Luis a Querétaro.

Fue en el kilómetro 165, a la altura de la comunidad Ojo Caliente perteneciente a Santa María del Río, en donde el conductor perdió el control del volante y finalmente la pipa terminó volcada sobre su costado izquierdo.

En la volcadura el conductor de la pipa perdió la vida a causa de las lesiones que presentaba y cuando llegaron los paramédicos a atenderlo ya nada había por hacer.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Asimismo, la pipa alcanzó a pegarles a dos tráilers, uno de ellos tipo plataforma que cargaba estructuras metálicas.

A causa del accidente el tráfico vehicular quedo interrumpido a un carril, tornándose el flujo vehicular sumamente lento en ese tramo carretero, además la pipa derramó diesel que hacía más peligroso el paso.

Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, aseguraron el área y controlaron el tránsito vehicular, posteriormente la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado inician con las diligencias correspondientes.

El cuerpo del infortunado fue enviado al Servicio Médico Legista, en donde se esperaba que los familiares acudieran a reclamarlo para hacerles entrega, en tanto la pipa accidentada fue enviada a una pensión mientras se llevan a cabo las diligencias legales.