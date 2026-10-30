Cae falso inspector de Protección Civil en Villa de Ramos
Comerciantes de Santo Domingo lo señalaron por intento de extorsión
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Policías municipales de Villa de Ramos detuvieron a José Guillermo "N.", señalado por comerciantes de Santo Domingo por un presunto intento de extorsión mediante documentos en los que exigía medidas de seguridad contra incendios y advertía sobre multas y suspensiones de actividades.
De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), el hombre presuntamente se hacía pasar por personal de la dependencia y fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para investigar una posible usurpación de funciones y determinar si existen otros delitos.
Los escritos estaban dirigidos a propietarios y encargados de establecimientos comerciales, industriales y de servicios de Santo Domingo y Villa de Ramos. Se presentaban como notificaciones obligatorias y citaban normas oficiales mexicanas para exigir el cumplimiento de medidas de seguridad.
También anunciaban supuestas visitas de inspección y verificación, además de posibles amonestaciones, multas y suspensiones temporales.
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Sin embargo, según el comunicado, el firmante se identificaba únicamente como "altruista", sin precisar dependencia, cargo público o nombramiento que acreditara facultades para inspeccionar o sancionar. El detenido dijo residir en Zacatecas.
Alertas previas por falsas inspecciones
El pasado 16 de octubre, Pulso publicó una alerta de la titular de la CEPC, Nadia Esmeralda Ochoa Limón, sobre personas que contactaban a empresas y propietarios de inmuebles para anunciar supuestas inspecciones.
En esos casos, los interlocutores proponían reuniones previas con el argumento de evitar multas. La funcionaria pidió verificar directamente con la dependencia la autenticidad de las comunicaciones. Pulso Diario de San Luis
Sobre la detención, las autoridades no precisaron cuántos comerciantes resultaron afectados, qué cantidades presuntamente se solicitaron ni si hubo entrega de dinero.
La CEPC exhortó a verificar las credenciales de quienes realicen inspecciones y a denunciar solicitudes irregulares de pago o amenazas de sanción. La Fiscalía determinará la posible responsabilidad penal de José Guillermo "N.", quien mantiene la presunción de inocencia.
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