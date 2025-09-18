logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ORGULLOSOS DE SER MEXICANOS

Fotogalería

ORGULLOSOS DE SER MEXICANOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Amparo blinda a dos hijos de AMLO

Juez de Distrito de Zacatecas frena cualquier orden de captura contra Andrés y Gonzalo

Por El Universal

Septiembre 18, 2025 03:00 a.m.
A
Amparo blinda a dos hijos de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Una jueza federal frenó cualquier orden de captura contra Andrés y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en una de las dos misteriosas demandas de amparo presentadas por Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald a favor de dichos hermanos y otras 14 personas.

En las listas de acuerdo del Órgano de Administración de Justicia (OAD), la jueza Segunda de Distrito en el Estado de Zacatecas, María Citlallic Vizcaya Zamudio, notificó que —el pasado martes— Rodríguez Smith Macdonald solicitó la protección de la justicia para “sus amigos” Andrés Manuel y Gonzalo contra cualquier orden de captura “por evasión fiscal y/o tráfico de hidrocarburos”.

Así como para César Reyna Carrillo y Juan Carlos Madero Larios, exfuncionarios en la Agencia Nacional de Aduanas; el capitán de la Marina Miguel Ángel Solano Ruiz, alias “Capitán Sol”; el contralmirante Fernando Farías Laguna; Diana Heleyn Foullon Gómez, “Lady D”; Roberto Blanco Cantú, “El Señor de los Buques”; capitán Carlos Estudillo Villalobos, detenido por la red de huachicol en la Marina; Sergio Varela; Bertha Elizabeth Castro; Elvira Xóchitl Palomo; Ismael Ricaño Matías; Anatalia Joselín Gutiérrez; Raúl Mendoza y Raúl Torres, contra su detención, incomunicación y desaparición forzada. Actos que el promovente atribuyó a 13 autoridades, entre ellas la FGR y su delegación en Tamaulipas; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y jueces de Distrito del Estado de México y de la Ciudad de México, de acuerdo con la demanda con número de expediente 2098/2025 que no fue firmada por los quejosos.

La jueza concedió a los hijos del expresidente López Obrador una suspensión de plano y oficio para efecto de que no sean detenidos y cesen de inmediato malos tratos e incomunicación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Asimismo, los requirió para que, en un plazo de tres días contados a partir del día hábil siguiente al que surta efecto la notificación, manifiesten si ratifican o no la demanda de amparo promovida por el abogado que negó haberlo hecho.

Decretó la suspensión de plano para el efecto de que “Andy” y “Bobby” sean puestos en inmediata libertad, en el caso de que sean capturados.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Extraditan a “El Abuelo
Extraditan a “El Abuelo

Extraditan a “El Abuelo

SLP

El Universal

Hernán Bermúdez está siendo trasladado a México en un avión ejecutivo de la FGR

Pide CSP llegar a fondo de “huachicol” fiscal
Pide CSP llegar a fondo de “huachicol” fiscal

Pide CSP llegar a fondo de “huachicol” fiscal

SLP

El Universal

Madres buscadoras sufren extorsiones: colectivos
Madres buscadoras sufren extorsiones: colectivos

Madres buscadoras sufren extorsiones: colectivos

SLP

El Universal

Presentaron en Ciudad Juárez Diagnóstico sobre seguridad

Golpean estudiantes a director por acoso sexual
Golpean estudiantes a director por acoso sexual

Golpean estudiantes a director por acoso sexual

SLP

El Universal