Golpean estudiantes a director por acoso sexual

ALTAMIRA, Tamps.- Estudiantes del Cetis número 78 del municipio de Altamira, arremetieron a golpes contra el director del plantel, durante una protesta que se registró por presunto acoso sexual contra alumnas.

Los hechos se registraron en el interior del plantel, el cual se ubica en la colonia Tampico Altamira, del citado municipio de Altamira.

Además de la violenta agresión, que le produjo lesiones al director del Cetis, en la institución también hubo vandalismo al romper puertas, ventanas, mesabancos y hasta computadoras.

Debido a los hechos tuvieron que intervenir elementos de la Guardia Estatal, quienes rescataron lesionado al director del plantel escolar.

Sobre estos hechos, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que ante la manifestación de alumnos, elementos de las corporaciones acudieron al Cetis número 78.

“Desde el arribo de corporaciones, se implementaron acciones de seguridad con el propósito de salvaguardar la integridad del docente y comunidad escolar”, dice un comunicado.

Según la Vocería autoridades realizan las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades en los hechos.